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即市新聞

17/08/2018 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》簡介認股權證術語

　　《運籌帷幄》由於正股的認購股證╱認沽股證給予持有人購入╱沽出該上市公司的股票的權
利，認股權證的相關資產〈Ｕｎｄｅｒｌｙｉｎｇ　Ａｓｓｅｔ〉即指該正股。至於指數、商品
、債券和外匯的認購股證╱認沽股證，其相關資產乃指該指數、商品、債券或外匯，而一籃子備
兌認股權證的相關資產則為持有者所能認購╱認沽的多隻正股。最後交易日〈Ｌａｓｔ
Ｔｒａｄｉｎｇ　Ｄａｔｅ〉為投資者可於市場內買賣該認股權證的最後日期，尚餘日數
〈Ｄａｙｓ　ｔｏ　Ｅｘｐｉｒｙ〉代表仍可進行買賣的時間，到期日〈Ｅｘｐｉｒｙ　
Ｄａｔｅ〉則為認股權證持有者行使認購╱認沽權利的最後日期。認股價
〈Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｐｒｉｃｅ〉為由發行機構提供，認股權證持有者於行使認股權
證權利時，購入╱沽出相關資產的協定價格。
　　兌換率〈Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ　Ｒａｔｉｏ〉為每認購╱認沽某數量正股所需的認股權證
份數與該正股股數間的比例，兌換價〈Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ　Ｐｒｉｃｅ〉為行使認購╱認沽
權利的成本，每單位認購權〈Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｒｉｇｈｔｓｐｅｒ
Ｒｅｇｉｓｔｅｒｅｄ　Ｕｎｉｔ〉則由認股價乘以兌換率所得，代表每份認股權證的認股權利
。發行份數〈Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｕｎｉｔｓ　Ｉｓｓｕｅｄ〉為發行機構〈Ｉｓｓｕｅｒ〉
最初發行認股權證的數量，而市場流通量〈Ｕｎｉｔｓ　Ｓｔｉｌｌ　ｏｕｔ　ｉｎ　
Ｍａｒｋｅｔ〉，則為於市場內仍可供買賣的認股權證份數，其大小會於認股權證即將到期時，
對正股股價的表現有不同程度的影響。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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