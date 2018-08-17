《運籌帷幄－梁業豪》簡介認股權證術語

《運籌帷幄》由於正股的認購股證╱認沽股證給予持有人購入╱沽出該上市公司的股票的權

利，認股權證的相關資產〈Ｕｎｄｅｒｌｙｉｎｇ Ａｓｓｅｔ〉即指該正股。至於指數、商品

、債券和外匯的認購股證╱認沽股證，其相關資產乃指該指數、商品、債券或外匯，而一籃子備

兌認股權證的相關資產則為持有者所能認購╱認沽的多隻正股。最後交易日〈Ｌａｓｔ

Ｔｒａｄｉｎｇ Ｄａｔｅ〉為投資者可於市場內買賣該認股權證的最後日期，尚餘日數

〈Ｄａｙｓ ｔｏ Ｅｘｐｉｒｙ〉代表仍可進行買賣的時間，到期日〈Ｅｘｐｉｒｙ

Ｄａｔｅ〉則為認股權證持有者行使認購╱認沽權利的最後日期。認股價

〈Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ Ｐｒｉｃｅ〉為由發行機構提供，認股權證持有者於行使認股權

證權利時，購入╱沽出相關資產的協定價格。

兌換率〈Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ Ｒａｔｉｏ〉為每認購╱認沽某數量正股所需的認股權證

份數與該正股股數間的比例，兌換價〈Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ Ｐｒｉｃｅ〉為行使認購╱認沽

權利的成本，每單位認購權〈Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ Ｒｉｇｈｔｓｐｅｒ

Ｒｅｇｉｓｔｅｒｅｄ Ｕｎｉｔ〉則由認股價乘以兌換率所得，代表每份認股權證的認股權利

。發行份數〈Ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ Ｕｎｉｔｓ Ｉｓｓｕｅｄ〉為發行機構〈Ｉｓｓｕｅｒ〉

最初發行認股權證的數量，而市場流通量〈Ｕｎｉｔｓ Ｓｔｉｌｌ ｏｕｔ ｉｎ

Ｍａｒｋｅｔ〉，則為於市場內仍可供買賣的認股權證份數，其大小會於認股權證即將到期時，

對正股股價的表現有不同程度的影響。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

