《窩輪匯智－劉嘉輝》短身價外證，要是變零要是倍升

《窩輪匯智》上周提到「選牛熊證忌單純睇槓桿」，以防短期突破性的波動觸發收回事件，

其後便「無仇報」。本周筆者則接獲不少投資者查詢，問要博反彈有沒有一些又平、又「靚」又

穩陣的認購證？



就以恆指為例，假設投資者於２７１００點水平欲以最少資金，找市場上高槓桿認購證，搜

尋器不難找到一些價外短期及高槓桿之選。就以產品恆指購證Ａ為例，其行使價為３０３４８點

，９月１８日到期，實際槓桿２５倍。驟眼看起來，廿多倍的槓桿理應甚具爆炸力，而且市場價

格只為１仙，看起來相當「抵買」？



真係「抵」？非也。因為這類價外短期證，對沖值偏低，而若連發行商亦有可能開不了價的

話，即其實際價值很可能低於１仙。要令這類產品反映出追蹤恆指的槓桿效果，務必要恆指在短

時間內錄得相當大的升幅。在這個例子中，認購證行使價與期指距離有超過３２００點，因此指

數要在到期前升得較貼近３０３４８點甚至較高水平，此證才有機會由價外變為價內。相反，若

指數只維持緩慢的升勢，拖至臨近到期亦未能成為價內，這類認購證結算時價值必定歸零。



不過，凡事總有例外，假設相關資產真能在到期前由相對價外變為價內，甚至深入價內，這

些價外短身證不但會升，而且爆炸力會相當大。以聯想購證Ｂ為例，行使價４﹒３８元，８月中

到期。該證在今年４月開始，街貨量便一直累積，而隨時間流走，正股一直維持於４至４﹒３元

水平波動，認購證一直沒有內在值，輪價在５、６月時持續受壓。戲劇性事情在近日發生，聯想

業績帶動股價突破４﹒３元後直逼５元位置，令這隻近乎沒有價值的認購證，短時間內由價外變

為深價內，輪價急升至五毫以上，較４月時的５仙，足足升了１０倍之多。由此可見，正股走勢

及時間對於輪價影響非常之大，投資者必須了解其風險及特性再選擇合適產品。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

