《台股攻略－馮偉明》台股整固，今日升７點

《台股攻略》台股今日升７﹒０６點，收１０６９０﹒９６點，成交值為新台幣

１２６６﹒３７億元。

中美貿易談判恢復，道指大漲，為投資者帶來信心。台股方面，水泥、食品及造紙等傳產股

領漲，惟被動元件及ＭＯＳＦＥＴ版塊開高走低，引發市場疑慮。台股第二季財報已告一段落，

大立光今日開高收低，跌約２％，收新台幣４４３０元；台積電收新台幣２３９﹒５元；鴻海今

日微跌作收，守穩新台幣８０元關卡之上；面板雙虎友達及群創則表現持穩。ＰＣＢ的金像電第

二季轉虧為盈，今日強攻漲停。ＭＯＳＦＥＴ供需吃緊，下半年業績看俏，富鼎、大中及尼克森

等衝高拉回，國巨收跌近半個跌停板，大毅跌５﹒５％，華新科、禾伸堂及信昌電的跌幅皆在

３％以上。美食－ＫＹ市值蒸發逾新台幣９０億元，終場收平盤。權值股方面，亞泥升３﹒５％

，表現最為亮眼；台塑四寶南亞升１﹒５％、台塑升約１％，永豐金升１﹒８８％，元大金及中

信金同步走揚。

目前國際局勢仍然動盪，金融危機風險持續上升，台股盤整壓力仍在，預期短線維持整理格

局。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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