《窩輪豪情－梁業豪》公布強制收回的時間

《窩輪豪情》當強制收回事件發生後，牛熊證發行商須於指定時間內，向市場公布強制收回

事件發生的時間（以時、分、秒方式公布）。相關資產為香港股本證券的牛熊證的強制收回事件

生效時間會根據香港交易所第三代自動對盤及成交系統的時間，而相關資產為恆生指數系列的牛

熊證，其強制收回事件生效時間則會根據由恆指服務有關公司每１５秒發放一次指數的時間。強

制收回事件發生後，有關的牛熊證報價畫面會出現「暫停買賣」的訊息。

若相關資產為香港股本證券或恆生指數系列，牛熊證會於強制收回事件發生後自動被停止買

賣。強制收回事件發生與有關牛熊證被停止買賣期間可能會出現短暫的時差，一些牛熊證交易或

會於強制收回事件發生後才達成。不過，任何於強制收回事件後始執行的交易將不被獲得香港交

易所確認，並會被取消。若相關資產於開市前時段的最後參考平衡價觸及或超越某隻牛熊證的收

回價，該隻牛熊證會即時被停止買賣。若該隻牛熊證於開市前競價時段，曾經競價對盤完成交易

，有關交易亦會被取消。

於發生強制收回事件後，交易所會於強制收回事件當日６：００ｐｍ時前，發放一個載有需

要被取消之成交的交易資料檔案予有關交易所參與者，而投資者亦可向其經紀查詢有關資料。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

