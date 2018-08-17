《談國論企－黎偉成》社會融資僅靠信貸當非佳象

《談國論企》中國的社會融資規模增量於２０１８年７月份僅有對實體經濟發放的人民幣貸

款大幅增長，委托貸款、信托貸款、未兌現銀行承兌匯票以至非金融企業境內股票融資等多個項

目不僅出現少增，就是減少，情況加深惡化，該為金融甚至經濟響起不可忽視的警號。政府在反

制美方幾乎全方位的經貿戰的同時，更宜積極、主動、有效地強化多元融資力度，確保實體經濟

保持穩快增。



＊企業債券融資淨增之數亦見縮小屬倒退＊



據中國人民銀行所發布的《２０１８年７月份社會融資規模增量統計數據報告》和

《２０１８年７月份社會融資規模存量統計數據報告》的資料，可見社會融資情況頗為差勁：整

體增量於２０１８年７月１﹒０４萬億元，比於上年同期少增１２４２億元或１４﹒５％，相對

於２０１７年同期達１﹒２２萬億元同比大幅增加７４１５億元或１﹒５１倍之況，遠為遜色，

此因（甲）這僅是依靠（一）對實體經濟發放人民幣貸款的支持，淨增量１﹒２９萬億元，比上

年同期多增３７０９億元或４０﹒９５％，且是在於２０１７年７月份的增量９１５２億元同比

多增４６０２億元或１﹒０１倍的高基礎底下的快速成長，相對於２０１６年７月份４５５０億

元同比少增１３４０億元或２２﹒７５％當然大有提升，問題是此數於整體社會融資總額所佔比

重６８﹒９％和比上年高１﹒６個百分點，充分反映出融資市場過份依賴單一項目，非良性的現

象也。

尤其是社會融資的（乙）其他主要項目的發展和表現普見低迷，即使於上半年尚有不差表現

的（二）企業債券融資（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ）於２０１８年７月份淨增加

２２３７億元，比上年同期少增３８４億元，而２０１７年７月份增加２８４０億元，比上年同

期多增６３２億元或２８﹒８８％；其存量於２０１８年７月底時的餘額１９﹒２８億元，即使

同比增長７﹒８％，但於整體存量佔比回落０﹒２個百分點至僅１０﹒３％的水平。此為股份公

司而在中國有一部分屬非股份公司發債，通常是依照法定程序發行和約定在一定期限內還本付息

的債券。

和（三）非金融企業境內股票融資於２０１８年７月份所達１７５億元，比上年少３６１億

元或６７﹒３％，和２０１７年７月份只為５３６億元也少增５９９億元或５２﹒７７％。７月

顯然是淡季。

至於（丙）不增反減和有不同程度倒退的，有（四）曾於一段不短期期保持可觀增長勢頭的

信托貸款，出現明顯倒退的逆象：於２０１８年７月份減少９５０億元，比上年同期多減

１１１３億元，相對於２０１７年７月份１２３２億元，同比多增１０２２億元或４﹒８６倍，

憔悴之情亦可見於其存量８﹒２７萬億元同比增６﹒８％，佔比卻減０﹒１個百分點至４﹒４％

。信托貸款為受托人接受委托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、利

率與金額等發放貸款，和負責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、

用途等方面有充分的自主權，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，增加資金的

安全性，以提高資金使用效率，此項由增轉減，差矣。



＊信托貸款表現差比委托貸款所減淨額更多＊



更是劣象，為（五）委托貸款，於２０１８年７月份減少７７３億元，比上年多減５６０億

元或５﹒１８倍，上年同期則增量１６３億元同比少增１６１２億元或９０﹒８％，減幅擴大。

委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據委托人確定的貸款對象、用途、

金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務；委托人通常政府部門、企業單

位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該作出支持。

銀保監會於２０１８年１月６日發布的《商業銀行委托貸款管理辦法》，作出明確的規定，

特別是（甲）商業銀行只能夠按照權利匹配原則，提供服務；委托貸款資金（乙）不得用於從事

債券、期貨、金融衍生品、資產管理產品等投資，和不得用於股本權益性投資或增資擴股等，還

要求（丙）商業銀行將委托貸款業務與自營業務嚴格區分，以加強風險隔離和業務管理。此為以

「管短板’」式的落實「補短板」政策要求，更好地通過委托貸款等融資渠道服務實體經濟。

（六）未貼現銀行承兌匯票淨額減少２７４４億元，多減７７億元，２０１７年同期減少

２０３９億元只相對於２０１６年同期只是少減３０７９億元或６０﹒１％，表現亦差。銀行承

兌匯票貼現是指銀行承兌票的財現申請人由於資金需要，將未到期銀行承兌匯票轉讓予銀行，銀

行按票面金額扣除貼現利息後，將餘額付給持票人的一種融資行為，特點是（ｉ）因匯票是由其

他商業銀行承兌過而風險相對較低、（ｉｉ）流動性強，所產生的效應為（Ｉ）賣方可對現有或

新的客戶提供遠期付款方式，增加銷售額和提高市場競爭力，（ＩＩ）買方則可利用遠期付款，

以有限的資購進更多貸物，最大限度地減少對營運資金的佔用與需求，和（ＩＩＩ）相對於傳統

貸款融資按理可以明顯降低財務費用。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

