《美元走勢－羅明立》土耳其危機不易解決，美匯後市仍看高一線

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒０５ １１０﹒７２ １１０﹒７４

歐元╱美元 １﹒１３９５ １﹒１３６６ １﹒１３８７

英鎊╱美元 １﹒２７４９ １﹒２７０８ １﹒２７２５

美元╱瑞郎 ０﹒９９７８ ０﹒９９６０ ０﹒９９６２

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４７７ ７﹒８４９４



《美元走勢》道指星期四（１６日）顯著反彈，一度升接近４００點。有消息指中國代表團

將前往美國進行貿易談判，加上土耳其獲得卡塔爾提供資金支持，緩和市場近期的緊張情緒。

美匯指數破位大漲後稍為回落，曾經調整至９６﹒３０附近，下一步支持位於９５﹒７０。

技術走勢上仍然利好美元，加上特朗普近日發文未有對強美元表示不滿，而中美貿易談判由副部

長級重新談判，暫時不預期很快有進展；土耳其金融危機亦不容易解決。相信，美匯指數後市仍

可看高一線。



＊英經濟前景不明朗遏英鎊＊



英國７月季調後零售銷售按月上升０﹒７％，大幅優於預期的０﹒２％，亦較對上一個月明

顯改善。不過，分析師認為主要受世界盃舉行帶動飲食消費，加上網上促銷活動等暫時因素支持

，而因素可能被高通脹、偏低的資薪增長及明年３月「脫歐」的陰霾所抵銷。英國的經濟前景不

明朗，料會持續遏抑英鎊走勢。繼續關注１﹒２６支持位的表現。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４２０ １﹒１３００ １﹒１４６０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８００ １﹒２６５０ １﹒２８６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

