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即市新聞

17/08/2018 15:25

《美元走勢－羅明立》土耳其危機不易解決，美匯後市仍看高一線

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒０５　　　１１０﹒７２　　　１１０﹒７４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３９５　　　１﹒１３６６　　　１﹒１３８７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７４９　　　１﹒２７０８　　　１﹒２７２５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７８　　　０﹒９９６０　　　０﹒９９６２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９７　　　７﹒８４７７　　　７﹒８４９４

　　《美元走勢》道指星期四（１６日）顯著反彈，一度升接近４００點。有消息指中國代表團
將前往美國進行貿易談判，加上土耳其獲得卡塔爾提供資金支持，緩和市場近期的緊張情緒。
　　美匯指數破位大漲後稍為回落，曾經調整至９６﹒３０附近，下一步支持位於９５﹒７０。
技術走勢上仍然利好美元，加上特朗普近日發文未有對強美元表示不滿，而中美貿易談判由副部
長級重新談判，暫時不預期很快有進展；土耳其金融危機亦不容易解決。相信，美匯指數後市仍
可看高一線。
　
＊英經濟前景不明朗遏英鎊＊
　
　　英國７月季調後零售銷售按月上升０﹒７％，大幅優於預期的０﹒２％，亦較對上一個月明
顯改善。不過，分析師認為主要受世界盃舉行帶動飲食消費，加上網上促銷活動等暫時因素支持
，而因素可能被高通脹、偏低的資薪增長及明年３月「脫歐」的陰霾所抵銷。英國的經濟前景不
明朗，料會持續遏抑英鎊走勢。繼續關注１﹒２６支持位的表現。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４２０　　　１﹒１３００　　　１﹒１４６０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８００　　　１﹒２６５０　　　１﹒２８６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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