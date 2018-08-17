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即市新聞

17/08/2018 11:03

《真知灼見－溫灼培》新興市場貨幣略穩惟憂慮未減

　　《真知灼見》得到卡搭爾承諾對土耳其的支持，加上土耳其政府實施貨幣管制，土耳其里拉
尚算回穩。市場多把焦點集中在土耳其身上，當見其貨幣靠穩，加上消息指中國應美國邀請，很
大機會將於本月２１及２２日派貿易談判團到美國商討貿易紛爭事宜，市場投資氣氛明顯改善。
昨晚（１６日）美股道指大幅反彈３９６點或１﹒５８％，成為四個月以來最大單日升幅。資金
略為離開有資金避難所之稱的美元和日圓，使這兩貨幣同時回落。不過，美元的回落並不顯著。
始終，土耳其里拉的匯率雖改善，但不少新興市場貨幣仍在下跌，如印度盧比便是其一，其昨天
繼續創出新歷史低位，而不少較弱的新興市場貨幣基本上並沒出現太大改善。建議大家投資者現
階段不宜掉以輕心。

＊中美貿易談判官級較低難實質協議＊

　　中美貿易談判代表於本月２１及２２日見面給予市場不少幻想。因為按安排，美國將於本月
２３日對中國實施另一輪１６０億美元總貨值的進口徵２５％關稅。如期間談判有結果，或許可
能避免中美貿易戰惡化。不過一點必須關注，是次中美派出談判的官員級別相對低，相信能達成
實質協議的機會不大。不過從現在到下周三，可想像整個金融市場將被期間有關不同消息的傳出
而有所左右。

＊日本顯著減持美債，接近七年最低＊

　　另一方面，美國財政部數字顯示，中國６月份把持有美債的金額減持至１﹒１７９萬億美元
，成為自今年２月以來最低水平。而日本減持美債情況更為顯著，減持至１﹒０３萬億美元，成
為自２０１１年１０月以來最低。當然上述只為６月份數字，當時中美貿易戰尚未發展到白熱化
。回憶美國首輪向來自中國總值３４０億美元貨品徵２５％進口關稅是由７月６日才實施。所以
我們只能謂中國６月份減持美債，可能只是因應聯儲局的不斷加息，擔心美債價跌而作出的相應
行動。反觀日本，日本減持美債較中國顯著或許有其原因。日本相對美國於６月份的出口倘按年
比已出現收縮。由於從昨天日本財政部公布的７月份與美國間的貿易盈餘按年比更見大幅減少２
２﹒１％！相信日央行於７月份減持美債的情況會更顯著。
《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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