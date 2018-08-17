《基金之道－龐寶林》土耳其危機加速美匯走強

《基金之道》美國總統特朗普卻於上周五宣布徵收２５％－５０％額外關稅，土耳其里拉貶

值逾２０％，引發市場對其債務危機的恐慌情緒，土耳其總統呼籲民眾將手持的美元及黃金兌換

成土耳其里拉，呼籲國民沽售美元及買入里拉等，似乎外資及其國民不太理會，里拉已累跌甚多

，必然影響其外債償還能力。

南非蘭特、印尼盾、巴西雷亞爾等新興市場貨幣亦連鎖地急跌，歐美股票市場等受之連累而

多數錄得跌幅。美國最新經濟制裁亦指向俄羅斯，俄羅斯報復減持美債及降低對美元依賴，俄羅

斯股指一周暴跌７﹒７％。土耳其央行盡量運用多項措施穩貨幣，周二周三里拉從紀錄低位反彈

，稍稍紓緩新興市場情緒，印尼央行也緊急加息捍衛其貨幣。現時土耳其總統發言仍然強硬，不

排除與美國衝突激化的可能性，恐慌情緒預料難以在較短時間內恢復，新興市場資金流走趨勢或

未完。

在土耳其貨幣危機引發新興市場連鎖下跌之際，美元指數反彈超過９６水平，接近一年最高

位，年初至今除了新興市場貨幣表現欠佳以外，歐元、英鎊、澳元等強勢貨幣也平均下跌５％。

美國通脹持續升溫，７月消費物價指數按年升２﹒９％，核心消費物價指數按年增長２﹒４％，

是自２００８年９月以來的最大增幅，而因關稅實行而推高的物價也可能在通脹指標中逐步反映

出來。

近期除了貿易戰令市場波動加劇以外，美國加息應付內部通脤，聯儲局９月及１２月分別再

加息一次的預期一路上升，市場資金減少或會令投資於海外股票資金流出，促使更多資金流出經

濟體系，令美元進一步相對地升值。不少新興市場貨幣基本上從１９９７年亞洲金融風暴後仍然

一蹶不振，如俄羅斯盧布、印度盧比等，至於其他亞洲貨幣如馬來西亞、巴西等貨幣只有反彈、

但沒有回升。

各國貨幣爭相貶值，希望減弱被徵關稅的相關影響，預料未來將引發更多利差交易，對本土

的經濟來說，相關貨幣貶值應可填補或減緩美國貿易戰對各出口國帶來的震盪，不利本幣計價的

債券價格。美元強勢或在今年的剩下幾個月里繼續維持，對其他市場及其貨幣形成壓力，留意亦

非美元資產類別。

若近期全球新興市場股市出現調整，並如１９９７╱９８年亞洲金融風暴後略為拖累美股走

勢，投資者宜考慮伺機購入；倘若美股日後上升至高位時，投資者必須趁機出售持貨及套現，但

千萬不要購入美股（接火棒）。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

