《積金有道－劉家怡》強積金個人賬戶的斷捨離

《積金有道》簡約家居布置近年越來越盛行，不少人覺得擁有最少程度擺設和傢具的家，空

間多了、壓逼感少了，生活會自然更加放鬆。其實強積金成員也可以將簡約哲學，嘗試應用於管

理強積金上，整合過多個人帳戶，以簡勝繁。

相信很多曾轉工的讀者，都未有選擇將舊公司的強積金累算權益轉至新公司的供款帳戶，因

而累積愈來愈多個人帳戶。積金局主席黃友嘉博士早前亦撰文提到，截至去年底，就有多達２４

萬名成員持有四個或以上的個人帳戶。而全港的個人帳戶數字，截至今年３月底已突破

５５２﹒８萬個，成員若再不決心處理，花費在管理強積金的時間和精神將越來越多。

實踐個人帳戶斷捨離，以簡約方式管理，將不同個人帳戶整合，對成員其實有不少好處：



一）太多個人帳戶，會增加管理強積金的複雜性，權益報表及帳戶相關資料愈多，愈容易遺忘或

混淆自己的整體投資組合。整合強積金帳戶集中管理，投資狀況自然一目了然；

二）若然成員想作基金調配，可能未必能記起自己有多少個帳戶。若果化繁為簡，減少帳戶數目

，有助成員有效地進行調配，從而作出符合個人需要的投資決定；

三）若個人帳戶數目整體減少，受託人的行政負擔有望減低，便有機會降低強積金行政成本，最

終令成員受惠。



整合帳戶的手續其實很簡單；成員只須填妥「計劃成員整合個人帳戶申請表」（可在積金局

網站下載或向受託人索取），並連同所需證明文件，交予成員選擇的新受託人。新受託人在收妥

申請表及所需文件後會將轉移要求通知原受託人，當轉移程序完成後，成員便會收到原受託人及

新受託人發出的書面確認，轉移申請便為完成。

強積金推出近１８年，已為成員累積了一定的退休儲備，大家不妨多騰出時間，行使管理強

積金的權利，透過整合帳戶令管理強積金投資變得更省時方便。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

