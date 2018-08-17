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即市新聞

17/08/2018 09:12

《品中資－羅國森》騰訊（００７００）也要「絕地求生」！？

　　《品中資》令人忐忑的騰訊（００７００）中期兼第二季度業績終於出爐了。
　　有評論認為，股王的光環不再，又或者股王的高增長神話已破滅，因為騰訊第二季的收入按
年上升三成，但按季只是持平；盈利按年跌２％，按季更跌２３％。當中大家最關心的手遊業務
，收入按年升１９％，但按季則跌１９％。
　　由於手遊業務是去年騰訊的增長動力，現在也佔騰訊總收入的兩成四，可算舉足輕重，所以
，手遊業務是好是壞，對騰訊確實有一定影響。
　　由於高毛利的手遊業務增長放緩，其他成本較高的業務，例如媒體內容的佔比便相應增加，
也間接推低騰訊的整體毛利率至只有４６％，是上市以來歷來最低。
　　但我自己的看法是，這次業績確實不再有驚喜，但也沒有太大驚嚇，因為一切都已經預期了
。整體來說，有些數據是預期的下限，或稍低於預期而已。或者可以說，過去騰訊給人的印象是
，業績只有驚喜。今次罕有地出現反差，所以，投資者的反應也特別大。
　　看過騰訊的業績，也看過管理層的交代，確實令投資者明白，這幾個月內地的手遊行業到底
發生甚麼問題，而騰訊又是怎樣應對。
　
＊政策因素困擾手遊行業＊
　
　　過去幾個月，主要因為廣電總局的重組，而減慢了網絡遊戲版號的審批，騰訊有很多遊戲正
在等待許可證，而這個政策因素不但困擾騰訊的手遊業務，也影響其他手遊的公司，這是行業的
問題。
　　這段日子，騰訊管理層也要「絕地求生」，以令手遊業務恢復增長，當中包括將《絕地求生
》商業化、提升現有遊戲的參與度，例如《王者榮耀》推出新的生存遊戲模式、推出高ＡＲＰＵ
類新遊戲，以及捉緊國際商業化機遇等等。
　　只不過，這些措施一方面需要時間，另方面也要政策配合，不是完全掌握在騰訊管理層手裏

　　騰訊前日公布業績之後，各大券商馬上發表報告，雖然全部都將騰訊的目標價降低（但仍遠
高於現價），也調低對騰訊的盈利預測。但幾乎所有券商都不是看淡騰訊的長遠前景，而且絕大
部分都是叫人趁低吸納的。
　　我相信，這個也是市場共識，那就是，現時騰訊遇到的問題，只會短線困擾騰訊的盈利，但
不會削弱騰訊的實力和「江湖地位」，以及長遠的增長潛力。
　　事實上，騰訊的「其他」業務仍然有不俗增長，我所指的「其他」業務，真的是騰訊暫時所
稱的「其他」業務，說穿了就是支付業務，第二季按季增長１０％，按年增長８１％。
　　至於三大業務之二（三大業務之首稱為互聯網增值業務，當中包括社交網絡和網絡遊戲，而
手遊就是網絡遊戲之一，另一就是電腦遊戲）的網絡廣告，第二季更按季增長３２％，按年增長
３９％。
　
＊三類投資者的追揸沽策略＊
　
　　老實說，今日我的標題叫騰訊也要「絕地求生」，也實在言重了。我認為，對於一家商業公
司來說，面對類似騰訊手遊業務的問題，真的是「閒過立秋」，這也是對管理層的考驗。
　　每一家有實力和有能力的公司，都必須面對類似問題。騰訊的股王地位，能否當之無愧，現
在就是對他們的考驗了（也是對股東的考驗）。
　　從股東的角度來說，我認為可以分三批來說，一批是像我一樣，在極低位已經開始買騰訊，
現在的平均價仍在２００元左右。如是者，你當然可以選擇退出，但我自己會選擇留低，繼續我
的高沽低揸策略。只不過，短期來看，騰訊股價不易上到４００元（見上星期文章），可能
３７０元已是一個短期高位了。
　　另一批是在４００元或以上才買入騰訊，或平均價在一４００元以上的，現價已有兩成多的
跌幅，對於這些投資者來說，我認為要看你的持貨能力，如果沒有的話，可能真的要減持一些。
然後，如果騰訊再跌至３００元以下，再稍為買入，以拉低成本價。
　　至於在近期，即３５０元左右才追買騰訊博反彈的投資者，我認為要看你的動機了。如果是
短線投機的話，那就要小心，因為現在的騰訊，仍然有點「虛弱」，如果你沒有持貨能力，那就
要待反彈沽貨了。但如果你是可以揸長綫的話，那倒沒有大問題。
　　總括來說，「高沽低揸」，買兩手，沽一手，仍是今年對騰訊的最佳策略。
《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

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