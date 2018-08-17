《品中資－羅國森》騰訊（００７００）也要「絕地求生」！？

《品中資》令人忐忑的騰訊（００７００）中期兼第二季度業績終於出爐了。

有評論認為，股王的光環不再，又或者股王的高增長神話已破滅，因為騰訊第二季的收入按

年上升三成，但按季只是持平；盈利按年跌２％，按季更跌２３％。當中大家最關心的手遊業務

，收入按年升１９％，但按季則跌１９％。

由於手遊業務是去年騰訊的增長動力，現在也佔騰訊總收入的兩成四，可算舉足輕重，所以

，手遊業務是好是壞，對騰訊確實有一定影響。

由於高毛利的手遊業務增長放緩，其他成本較高的業務，例如媒體內容的佔比便相應增加，

也間接推低騰訊的整體毛利率至只有４６％，是上市以來歷來最低。

但我自己的看法是，這次業績確實不再有驚喜，但也沒有太大驚嚇，因為一切都已經預期了

。整體來說，有些數據是預期的下限，或稍低於預期而已。或者可以說，過去騰訊給人的印象是

，業績只有驚喜。今次罕有地出現反差，所以，投資者的反應也特別大。

看過騰訊的業績，也看過管理層的交代，確實令投資者明白，這幾個月內地的手遊行業到底

發生甚麼問題，而騰訊又是怎樣應對。



＊政策因素困擾手遊行業＊



過去幾個月，主要因為廣電總局的重組，而減慢了網絡遊戲版號的審批，騰訊有很多遊戲正

在等待許可證，而這個政策因素不但困擾騰訊的手遊業務，也影響其他手遊的公司，這是行業的

問題。

這段日子，騰訊管理層也要「絕地求生」，以令手遊業務恢復增長，當中包括將《絕地求生

》商業化、提升現有遊戲的參與度，例如《王者榮耀》推出新的生存遊戲模式、推出高ＡＲＰＵ

類新遊戲，以及捉緊國際商業化機遇等等。

只不過，這些措施一方面需要時間，另方面也要政策配合，不是完全掌握在騰訊管理層手裏

。

騰訊前日公布業績之後，各大券商馬上發表報告，雖然全部都將騰訊的目標價降低（但仍遠

高於現價），也調低對騰訊的盈利預測。但幾乎所有券商都不是看淡騰訊的長遠前景，而且絕大

部分都是叫人趁低吸納的。

我相信，這個也是市場共識，那就是，現時騰訊遇到的問題，只會短線困擾騰訊的盈利，但

不會削弱騰訊的實力和「江湖地位」，以及長遠的增長潛力。

事實上，騰訊的「其他」業務仍然有不俗增長，我所指的「其他」業務，真的是騰訊暫時所

稱的「其他」業務，說穿了就是支付業務，第二季按季增長１０％，按年增長８１％。

至於三大業務之二（三大業務之首稱為互聯網增值業務，當中包括社交網絡和網絡遊戲，而

手遊就是網絡遊戲之一，另一就是電腦遊戲）的網絡廣告，第二季更按季增長３２％，按年增長

３９％。



＊三類投資者的追揸沽策略＊



老實說，今日我的標題叫騰訊也要「絕地求生」，也實在言重了。我認為，對於一家商業公

司來說，面對類似騰訊手遊業務的問題，真的是「閒過立秋」，這也是對管理層的考驗。

每一家有實力和有能力的公司，都必須面對類似問題。騰訊的股王地位，能否當之無愧，現

在就是對他們的考驗了（也是對股東的考驗）。

從股東的角度來說，我認為可以分三批來說，一批是像我一樣，在極低位已經開始買騰訊，

現在的平均價仍在２００元左右。如是者，你當然可以選擇退出，但我自己會選擇留低，繼續我

的高沽低揸策略。只不過，短期來看，騰訊股價不易上到４００元（見上星期文章），可能

３７０元已是一個短期高位了。

另一批是在４００元或以上才買入騰訊，或平均價在一４００元以上的，現價已有兩成多的

跌幅，對於這些投資者來說，我認為要看你的持貨能力，如果沒有的話，可能真的要減持一些。

然後，如果騰訊再跌至３００元以下，再稍為買入，以拉低成本價。

至於在近期，即３５０元左右才追買騰訊博反彈的投資者，我認為要看你的動機了。如果是

短線投機的話，那就要小心，因為現在的騰訊，仍然有點「虛弱」，如果你沒有持貨能力，那就

要待反彈沽貨了。但如果你是可以揸長綫的話，那倒沒有大問題。

總括來說，「高沽低揸」，買兩手，沽一手，仍是今年對騰訊的最佳策略。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

