《神州縱橫－凌昆》中美貿易戰進一步擴展

《神州縱橫》中美貿易戰繼續深化發展，美國如期在８月初出台１６０億美元的中國入口關

稅清單，乃首批５００億清單的第二步，中國亦如承諾即時推出１６０億報復清單。之前還推出

了６００億清單作為報復美國次批２０００億清單的首項措施。中美貿易戰全面鋪開已成定局，

現況及前景為何值得關注。



＊中美貿戰進入次回合＊



中國的１６０億報復清單包含幾個主要產品類別：（一）煤及石化燃料、原料。（二）汽車

及發動機（含電單車）。（三）光纖及醫療器材等精密製造產品，其中包括核磁共振成套設備。

至此汽車及農產品兩類產品已大多被清單覆蓋。選取這兩類自有經濟及政治理由：產品的來源替

代性強，不買美國貨可較易由其他產地進口，剛巧也是其他國家的報復目標，可集各國之力強攻

。其政治打擊力也大，影響所及的農民及汽車等行業工人將帶來巨大反對聲音。至此第一回合的

５００億對戰已啟動，下一步是開展次回合的美國２０００億對中國６００億對戰，料將於下月

實施。這６００億顯然不能與美國的２０００億對等，故標誌著一個貿戰的階段性轉折點，至此

中國的關稅對等反制基本完成：去年美國對華出口只千餘億，兩回合共計中國已報復１１００億

。因此中國要由數量型反制轉質量型反制。事實上美國早已祭出質量型限制措施，包括加強審查

中企赴美投資及禁止美企對華出口等的法規，還列出４４家中國企業清單，禁止美國企業與之交

易。顯然，中國有必要並及早宣布相應的報復行動。



＊６００億清單有商榷之處＊



中國的６００億清單出台合時合理，但在技術性層面看卻有值得商榷之處：（一）層次太多

。分開２５、２０、１０及５％四層太繁瑣徒增管理成本，應如美國分為２５及１０％算了；收

５％不如不收，收２０％不如收２５％。（二）產品分布不合理。問題主要在１０％及５％兩層

：這裏包括冷凍菜、羽絨、顏料、木材及木漿等，很難說是不易找到替代者。當中也包括一些機

電產品及各類儀器，關稅太低不利發展自主產品。據說壟斷中國市場的一些大型醫療儀器只收

５％，美國供應商願代支付關稅（多為５％），在豐厚利潤中減收點也勝過失去市場。唯一做對

的是核磁共振設備已在１６０億清單中收取２５％關稅。（三）石油不在５００億及６００億清

單內令人詫異。這是個日益重要的項目，中國去年已成了美國最大的海外石油買家。特朗普想把

美國打做成油氣能源出口大國，必須保住中國這家大買家。（四）態度迂腐。在公布６００億清

單的文告中指反擊「理性克制」，是理性可以克制不必，因美國不會欣賞中國的「克制」，事到

如今務必全力爭勝，不能再打讓賽。《資深評論員 凌昆》

