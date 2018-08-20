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即市新聞

20/08/2018 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》計算認股權證的溢價

　　《運籌帷幄》一般投資者於衡量認股權證價格高低時，會計算其溢價率〈Ｐｒｅｍｉｕｍ〉
╱貼現率〈Ｄｉｓｃｏｕｎｔ〉和控股比率〈Ｇｅａｒｉｎｇ　Ｒａｔｉｏ〉。認購股證的溢價
率╱貼現率＝（（（認購股證價格╱兌換率）＋認股價）－正股價格）╱正股價格ｘ１００％。
認沽股證的溢價率╱貼現率＝（正股價格－（認股價－認沽股證價格╱兌換率）））╱正股價格
ｘ１００％。一般而言，溢價率愈高，代表認股權證價格愈貴；溢價率愈低，甚至呈現負數〈稱
為貼現率），則代表認股權證價格愈便宜。然而，價格便宜並不代表高獲利機會。買賣認股權證
的優點，主要為利用其槓桿效應，以少量資金買入或賣空原先成本很高的大量正股。控股比率＝
正股價格╱（認股權證價格╱兌換率）。
　　認股權證的控股比率愈高，代表槓桿效應愈大，持有者所面對的風險與回報愈高。認股權證
的控股比率愈低，代表槓桿效應愈小，持有者所面對的風險與回報愈低。由於投資者多喜歡選擇
控股比率較高的認股權證進行買賣，取其高投機性，大家會發覺相關資產為同一正股的多隻認股
權證中，市場交投量會集中於少數控股比率高，而屬於等價或略為價外者。認股權證的市場價格
不會低於０﹒０１元，合理值則於認股權證到期前，不會低於零，雖則認股權證或許已屬於極價
外。須注意的，是認股權證的市場價格可呈偏低，反映出行使認股權證的使費。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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