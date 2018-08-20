《一周攻略－周進略》市場估值回歸需時，套牢者眾有心無力

《一周攻略》港股上周延續近期偏淡的氣氛，繼續走低，恆指一度低見２６８７１，猶幸上

周收盤仍在２７０００之上，但未可言勇。畢竟，由年初造出高位３３４８４之後，用了足足半

年時間，反覆收窄波幅區間，而成交亦告萎縮，資金由大藍籌轉戰個別主題概念股板塊，市場深

度亦收窄，顯然，這是典型的以時間換取空間格局，盡量用長一點時間去拖延，希望消化掉潛在

的沽壓和跌幅。然而，消化一輪之後，仍然是走低，顯見整體市場氣氛之差。



＊本身走勢韻律以外，港股備受內外夾擊＊



誠然，這一切不能單看港股本身的韻律，因為同期有內外因素同步夾擊。先有外圍市場，港

股一向是先天下之憂而憂，多年來，起碼過去十年，基本亦是這樣，如此一來，乘著美聯儲加快

貨幣政策正常化，退市縮表，加息提速，而另一邊廂，又有貿易戰等困擾，沒完沒了，分分合合

，博奕所得，並非雙贏，而是不合作的均衡，自然令投資者擔憂不已。

至於內地，政策層面繼續有寬有緊，但總的來說，在美國加息步伐之下，全球資金有走向美

國的趨勢，人民幣兌美元有下跌壓力，其實是正常的。當然，中國經濟本身經歷的是結構改革，

重點已由增長速度的數字本身，轉為強調增長背後的質素內容，這樣一來，投資者不難發現數字

未見突出，雖然這一切應該不難預期，甚至是早有準備。



＊追捧熱門後小心估值下調＊



無論如何，作為港股股民，面對近來大盤走弱，而個股方面，此前熱門追捧的，亦相繼出現

獲利回吐，尤其教育股，更不用提全球估值亦有下調壓力的新經濟科網股，如此一來，氣氛很難

明顯改善，因為要氣氛改善，端的是先有人有賺錢經驗，然後擴散出去，才會有感染力。

果如是，既來之則安之，無必要心急什麼，因為投資者從來都要面對不同周期，除非是重大

危機如金融海嘯般，否則，資金來來回回，總有個落腳點。就算金融海嘯，當時也是停泊在美債

而已。如今看來，又有不少投資者留意中長期的押注，尤其是內銀等，至於公用或房託，更是近

數月以來的寵兒。



＊新經濟估值貴，舊經濟增長慢＊



當然，熱門了好一陣子的公用或房託，嚴格來說，已不便宜，特別考慮到加息提速而行，更

是如此。而內銀也，一直都不算昂貴，但估值可以如此，皆因基本面的盈利增長不甚可觀，這也

實非戰之罪，畢竟整體宏觀經濟增長放慢，銀行乃本業之母，怎可能不同步而放慢呢？

如此一來，新經濟太貴，估值下調才剛開始，舊經濟雖便宜，但又有本身便宜的道理，教人

如何是好？只能見一步走一步，小心管理風險便是。除非市場步伐出現快的一套，暫時仍是持盈

保泰的好。



＊勉強選股不如暫待其時＊



是的，由去年底和今年初的不合理期望中，投資者面對了估值回歸合理水平，已經套牢倉位

甚多，短期就算有反彈，亦是有心無力。與其勉強選股，倒不如暫待其時。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

