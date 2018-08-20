《套期保值－蕭猷華》恒指９月底前仍向好，１０月要小心

《套期保值》筆者預計港股在９月底前會向好，而美元在９月２６日聯儲局議息前仍反覆偏

強，理由是市場在炒美國加息前，美元一般走強，但落實加息後，美元會轉弱。同一道理，金價

在９月２６日前仍探底，不過１０月之後變鳳凰。另一方面，筆者估計１１月８日美國中期選舉

前，特朗普應不會對土耳其、新興市場以致貿易戰作出更大規模的制裁，以免引爆重磅炸彈不利

選情。故此，９月底前股市仍有運行。



不過，踏入１０月，預計金融市場將會翻雲覆雨、極之波動，因為整個１０月的炒作主題將

會是美國中期選舉之選情，包括民調、兩黨議員的辯論、甚至黑材料等消息，若民主黨選情領先

，美元、美股將下跌。最壞打算，假若最終民主黨控制參眾兩院，筆者預計美股道指將會下跌最

少２０００點，因為特朗普在２０１６年１１月９日當選至今，道指由１８５８９升至上周五的

２５６６９，升幅達７０８０點或３８％，主要原因是特朗普的美國優先政策、減稅和基建，令

投資者給予美股極高溢價和市盈率。



故此，若美國民主黨奪走議會控制權，特朗普政府將變成跛腳鴨，令美國政壇添上不明朗因

素。到時美元將會走弱，因為政局在美國本土發生，對美元實屬不利，資金會流向黃金、日圓、

瑞士法郎避險，股市下跌。



不過在１０月前，港股仍會反覆向好，有機會回升至２９０００點以上，利好因素包括中美

貿易團重啟談判、習近平和特朗普亦有機會在１１月７日舉行雙邊會談、土耳其危機預計在美國

中期選舉前不會惡化、人民幣和新興貨幣回穩，加上內銀股將公布業績，預計業績理想。故此，

筆者認為由現在至九月底的股市可反覆向好，但１０月將要減持股票或對沖減低風險，直至１１

月８日美國中期選舉之後，才再作部署。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

