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20/08/2018 09:05

《選股情報－石鏡泉》仍持８月１７日議

　　《選股情報》８月１７日議如下：

　　題：「２７０造底？」
　　內文：「在中美貿戰有望再談，港股拉升，２７０暫為底，上阻力暫為２７７。」
《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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