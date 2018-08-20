《選股情報》８月１７日議如下：
題：「２７０造底？」
內文：「在中美貿戰有望再談，港股拉升，２７０暫為底，上阻力暫為２７７。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
20/08/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》仍持８月１７日議
《選股情報》８月１７日議如下：
題：「２７０造底？」
內文：「在中美貿戰有望再談，港股拉升，２７０暫為底，上阻力暫為２７７。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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