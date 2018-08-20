《專家之言－葉尚志》港股進一步下跌將會是人棄我取的撿便宜時機

《專家之言》８月１７日，港股大盤連跌五日後出現低位震動的行情，恆指未有再創新低，

但是彈性不大仍處尋底跌勢，階段性底部有待確立出現。中美重啟貿易談判，對市場氣氛有一定

的提振作用，但是市場的套現壓力未盡釋放，壓盤力量依然沉重。已發了中報的騰訊（００７０

０），在短期利空出盡後可望逐步盤穩，但是其他權重股如匯控（００００５）、友邦保險（０

１２９９），調整幅度似乎仍未足夠。目前，市場已進入全面套現狀態，相信港股已走到了尋底

尾聲，是最暗黑但值博率開始提升的時點，雖然市場波動性風險仍有加劇機會，但估計恆指這波

一舉跌穿２５０００的機會不大。因此，在預期市場有底的情況下，隨著股市進一步下跌調整，

值博率也將會相對提升，操作上建議可以逐步轉為正面態度，迎接跌出來的機會。



＊恆指尋底已進入尾聲＊



恆指高開後回整，在盤中曾一度上升３５１點高見２７４５１，但是Ａ股持續弱勢創新低，

對港股繼續構成壓力，權重股騰訊績後回穩，對大盤有一定扶穩，但是醫藥股和教育股持續出現

拋售，市場套現壓力仍在釋放。恆指收盤報２７２１３點，上升１１３點或０﹒４１％。國指收

盤報１０５１４點，上升３４點或０﹒３２％。另外，港股主板成交金額回降至１００３億多元

，而沽空金額有１１８﹒７億元，沽空比例下跌至１１﹒８３％，空頭建倉積極性有所緩和。至

於升跌股數比例是７８９：８５３，日內漲幅超過１０％的股票有２４隻，而日內跌幅超過

１０％的股票有１７隻。

走勢上，恆指仍處尋底格局發展，但相信已進入尾聲階段，進一步加速下跌的話，將會是抄

底買入的時機。目前，市場氣氛已逐步轉為審慎悲觀，而在股市繼續進一步下跌尋底時，往往會

引發恐慌情緒，但也是到了人棄我取的撿便宜時候。事實上，在尋底尾聲，市場往往會伴隨著恐

慌，而導致恐慌的原因，是因為在股市越跌越急之際，尤其是在未有做好預判準備的情況下，不

知道底部在哪裡所產生出來的心理壓力。因此，如果對底部又或者是階段性底部，可以有一個預

先判斷的話，就該可以紓緩恐慌情緒，正面迎接跌出來的機會。



＊跌穿二萬機會不大＊



以恆指現時的一波尋底跌浪來看，估計一舉跌穿２５０００的機會不大。一方面，以年波幅

８０００點來算，恆指的年內高點在３３４８４，也就是說２５４８４會是年內波幅下限的位置

水平。另一方面，正如我們早前指出，除了要從高點回跌之外，恆指也有調整去年漲幅的需要。

從去年初的２２０００漲到去年底的２９９１９，恆指若調整漲幅的一半，點位會在２５９６０

。若再保險一些，把貿易戰現時的影響因素也加進考慮的話，總的來說，２５０００關口是具備

有足夠強力支持的。

在一舉跌穿２５０００機會不大的預判下，在心裡頭有個底的準備下，操作上建議可以逐步

轉為正面，並且可以逐步進行抄底的部署，尤其是當港股進一步下跌，值博空間機會將會越高，

是控制情緒、人棄我取撿便宜的時點。《第一上海首席策略師 葉尚志》

