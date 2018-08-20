《台股攻略－馮偉明》台股今日整固，終場微升８點

《台股攻略》台股今日升８﹒０９點，收１０６９９﹒０５點，成交值為新台幣

１１３２﹒５１億元。

受上周五（１７日）美股收高帶動，台股今早以小紅開出，但受矽晶圓等個股走弱拖累，中

段指數倒跌，所幸指數於尾盤在被動元件急拉帶動下回升。大立光今日升３﹒６％，收新台幣

４５９０元；台積電收平盤，而鴻海明日（２１日）將進行減資，市場觀望氣氛濃厚，今日跌

０﹒１２％。市傳大陸廠商長盈打進蘋果ＭａｃＢｏｏｋ供應鏈，台廠鴻準及可成收在平盤附近

，鎧勝－ＫＹ則重挫跌停。被動元件族群今日止跌強彈，國巨升新台幣３２元，華新科收漲新台

幣１７﹒５元。半導體矽晶圓族群今日表現疲弱，環球晶圓跌新台幣２７﹒５元，台勝科跌新台

幣８﹒５元，合晶跌新台幣４﹒８元。傳統產業今日漲跌互見，美食－ＫＹ股價強彈，升

８﹒５５％，帶動觀光類股指數升２﹒８４％。統一及味全分別跌新台幣１﹒６元及０﹒２５元

，影響食品類股指數大跌１﹒１８％。金融類股方面，大型金控股普遍收紅，穩住大市。

展望本周市場觀望氣氛濃厚，預期指數短線維持震盪整理格局。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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