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即市新聞

20/08/2018 17:48

《台股攻略－馮偉明》台股今日整固，終場微升８點

　　《台股攻略》台股今日升８﹒０９點，收１０６９９﹒０５點，成交值為新台幣
１１３２﹒５１億元。
　　受上周五（１７日）美股收高帶動，台股今早以小紅開出，但受矽晶圓等個股走弱拖累，中
段指數倒跌，所幸指數於尾盤在被動元件急拉帶動下回升。大立光今日升３﹒６％，收新台幣
４５９０元；台積電收平盤，而鴻海明日（２１日）將進行減資，市場觀望氣氛濃厚，今日跌
０﹒１２％。市傳大陸廠商長盈打進蘋果ＭａｃＢｏｏｋ供應鏈，台廠鴻準及可成收在平盤附近
，鎧勝－ＫＹ則重挫跌停。被動元件族群今日止跌強彈，國巨升新台幣３２元，華新科收漲新台
幣１７﹒５元。半導體矽晶圓族群今日表現疲弱，環球晶圓跌新台幣２７﹒５元，台勝科跌新台
幣８﹒５元，合晶跌新台幣４﹒８元。傳統產業今日漲跌互見，美食－ＫＹ股價強彈，升
８﹒５５％，帶動觀光類股指數升２﹒８４％。統一及味全分別跌新台幣１﹒６元及０﹒２５元
，影響食品類股指數大跌１﹒１８％。金融類股方面，大型金控股普遍收紅，穩住大市。
　　展望本周市場觀望氣氛濃厚，預期指數短線維持震盪整理格局。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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