《窩輪豪情－梁業豪》提供流通量的規則

《窩輪豪情》根據香港交易所的上市規則，牛熊證發行商必須為其所發行的每一隻牛熊證，

委任一名流通量提供者，為上市後的牛熊證提供流通量。每名流通量提供者應有「９５ＸＸ」或

「９６ＸＸ」的經紀代號，以資識別。流通量提供者可以是發行商本身、其集團內另一家公司，

或獨立第三者，但必須是交易所參與者。當牛熊證推出後，流通量提供者的名單會刊載於香港交

易所網站內的牛熊證產品資訊專頁ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱

Ｐｒｏｄｕｃｔｓ╱Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ╱Ｃａｌｌａｂｌｅ－Ｂｕｌｌ－Ｂｅａｒ－

Ｃｏｎｔｒａｃｔｓ？ｓｃ＿ｌａｎｇ＝ｚｈ－ＨＫ，投資者可隨時內進查閱。

流通量提供者對每隻牛熊證的確實責任均刊載於上市文件上。於一般情況下，流通量提供者

會以持續提供報價或回應報價要求的形式，為牛熊證提供流通量，服務時間由開市後５分鐘起，

至收市為止。流通量提供者每次為個別牛熊證報價，最少須涉及１０手牛熊證，而發行商亦必須

於上市文件內，註明牛熊證的買賣差價上限。若流通量提供者採用回應報價要求的方式提供流通

量，每次回應時間的長短亦須於上市文件內註明。但投資者須注意，雖然牛熊證設有流通量提供

者，卻不能保證投資者可以隨時以其目標價格，買入或沽出牛熊證。

於某些情況下，流通量提供者毋須提供流通量，例如於開市前交易時段、持續交易時段的首

５分鐘和當牛熊證的相關正股暫停買賣時。此外，若牛熊證發行商手上已沒有牛熊證單位可供發

售，他們將只會提供買入價，而不需提供賣出價。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

