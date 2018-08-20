《外匯達仁－盧楚仁》土耳其將進入死亡深淵

《外匯達仁》兩大國際評級機構下調土耳其主權信用評級至垃圾級別，令土耳其形勢雪上加

霜。標準普爾把土耳其信用評級由ＢＢ－下調至Ｂ＋，並預期土耳其里拉在極度波動下，土耳其

明年將面臨經濟蕭條。另一評級機構穆迪，亦將土耳其評級由Ｂａ２下調至Ｂａ３，評級展望並

轉為負面。而另一評級機構惠譽亦發出警告，指土耳其政府對里拉貶值，所作出的政策和回應並

不完整，亦無辦法穩定里拉的幣值，不排除未來下調土耳其的評級。評級下調，定必對土耳其債

務及貨幣危機問題進一步惡化。



另一方面，土耳其總統埃爾多安亦強硬回應美國，說土耳其政府不會向美國的經濟威脅而屈

服，亦一再重申，不打算釋放美籍牧師布倫森。而特朗普亦明言會有新的一輪，針對土耳其的制

裁措施宣布。雖然土耳其里拉由低為７﹒０８６１大幅反彈至５﹒６８４４，但在上述政經利淡

消息夾擊下，再次重現跌勢。故此我認為土耳其里拉不單止反彈告一段落，新的一浪貶值潮亦開

始展開。



＊俄羅斯盧布恐被狙擊＊



另外，美國預計將會在８月２２日（周三），宣布新一輪對俄羅斯的制裁。估計會對俄羅斯

的股匯市場造成壓力，在俄羅斯盧布有機會被衝擊下，新興市場貨幣危機繼續困擾大市。在俄羅

斯被制裁下，不排除華爾街狙擊者也會幫忙造淡期油令俄羅斯屈服。



本星期另一個風險要注意的是環球央行年會（Ｊａｃｋｓｏｎ ｈｏｌｅ），當中美國聯儲

局主席鮑威爾會在周五（２４日）發表演說，他很大機會繼續發表漸進加息的鷹派言論，令美元

繼續走強，導致新興以至環球金融市場持續受壓。



至於稍後時間的中美貿易談判，中方表示不存在甚麼期望，這也是無可厚非，皆因特朗普毫

無誠信。但是話分兩頭，無論中美貿易談判是否取得進展，估計在人民銀行強力護盤下，人民幣

離岸價短線應向著６﹒８方向邁進。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

