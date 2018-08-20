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即市新聞

20/08/2018 14:56

《外匯達仁－盧楚仁》土耳其將進入死亡深淵

　　《外匯達仁》兩大國際評級機構下調土耳其主權信用評級至垃圾級別，令土耳其形勢雪上加
霜。標準普爾把土耳其信用評級由ＢＢ－下調至Ｂ＋，並預期土耳其里拉在極度波動下，土耳其
明年將面臨經濟蕭條。另一評級機構穆迪，亦將土耳其評級由Ｂａ２下調至Ｂａ３，評級展望並
轉為負面。而另一評級機構惠譽亦發出警告，指土耳其政府對里拉貶值，所作出的政策和回應並
不完整，亦無辦法穩定里拉的幣值，不排除未來下調土耳其的評級。評級下調，定必對土耳其債
務及貨幣危機問題進一步惡化。
　
　　另一方面，土耳其總統埃爾多安亦強硬回應美國，說土耳其政府不會向美國的經濟威脅而屈
服，亦一再重申，不打算釋放美籍牧師布倫森。而特朗普亦明言會有新的一輪，針對土耳其的制
裁措施宣布。雖然土耳其里拉由低為７﹒０８６１大幅反彈至５﹒６８４４，但在上述政經利淡
消息夾擊下，再次重現跌勢。故此我認為土耳其里拉不單止反彈告一段落，新的一浪貶值潮亦開
始展開。
　
＊俄羅斯盧布恐被狙擊＊
　
　　另外，美國預計將會在８月２２日（周三），宣布新一輪對俄羅斯的制裁。估計會對俄羅斯
的股匯市場造成壓力，在俄羅斯盧布有機會被衝擊下，新興市場貨幣危機繼續困擾大市。在俄羅
斯被制裁下，不排除華爾街狙擊者也會幫忙造淡期油令俄羅斯屈服。
　
　　本星期另一個風險要注意的是環球央行年會（Ｊａｃｋｓｏｎ　ｈｏｌｅ），當中美國聯儲
局主席鮑威爾會在周五（２４日）發表演說，他很大機會繼續發表漸進加息的鷹派言論，令美元
繼續走強，導致新興以至環球金融市場持續受壓。
　
　　至於稍後時間的中美貿易談判，中方表示不存在甚麼期望，這也是無可厚非，皆因特朗普毫
無誠信。但是話分兩頭，無論中美貿易談判是否取得進展，估計在人民銀行強力護盤下，人民幣
離岸價短線應向著６﹒８方向邁進。《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

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