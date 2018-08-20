  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/08/2018 15:04

《美元走勢－羅明立》美匯仍處上行走勢，關注鮑威爾央行年會言論

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒６５　　　１１０﹒４１　　　１１０﹒５９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４３９　　　１﹒１４１１　　　１﹒１４１７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７５３　　　１﹒２７３０　　　１﹒２７３３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５４　　　０﹒９９４３　　　０﹒９９４９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９７　　　７﹒８４７７　　　７﹒８４８３

　　《美元走勢》本周中美重啟貿易談判，短線投資氣氛改善，但由於這次談判只有較次級官員
會面，加上中期選舉前特朗普仍然會以此爭取籌碼，投資者對會面成果預期不高。另一方面，美
聯儲主席鮑威爾將於本周五（２４日）出席全球央行年會（Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ），市場
關注鮑威爾將就貨幣政策發表的言論，希望了解聯儲局未來加息的步伐，以及仍有多少加息的空
間。
　
＊美匯仍處上行走勢，宜買入美元＊
　
　　美匯指數繼續回軟至９６附近，下一步支持位於９５﹒６０。土耳其危機暫時緩和，加上投
資者觀望中美貿易談判的結果，追捧美元的投資者放慢入市。不過，現時只是環球金融市場未有
更多壞消息，美匯指數稍為調整。技術走勢上，美匯仍有處於上行走勢，建議投資者仍可部署買
入美元。
　
＊若英「硬脫歐」，英鎊將續受壓＊
　
　　評級機構惠譽表示，英國與歐盟仍未就「脫歐」達成協議，令明年３月出現無序脫歐的機會
上升。雖然，英國首相文翠珊正尋求黨內支持方案，不過歐盟針對英國的建議方案提出更多要求
，令談判膠著。惠譽表示，倘若英國「硬脫歐」，將會拖累經濟增長，並令預算赤字與ＧＤＰ比
上升２﹒５％，引起財政危機。屆時，英國的主權評級可能被下降，相信英鎊將繼續受壓。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４２０　　　１﹒１３００　　　１﹒１４６０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２７８０　　　１﹒２６５０　　　１﹒２８４０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS20/08/2018
【FOCUS】中美講數RMB 「喘定or再跌」賭大小
興證快訊20/08/2018
騰訊中期業績，大行紛降目標
國際動態20/08/2018
委內瑞拉爆難民潮 鄰國阻入境
板塊分析17/08/2018
【豬瘟來襲】河南養豬大省爆豬瘟疫情恐影響全國 干擾豬價周期
國際動態17/08/2018
特朗普撤CIA前局長 機密知情權
生財有道16/08/2018
【ＱＱ撻Ｑ】郭家耀：股價料快見底 可考慮320元入第一注
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

DIVA x HoPE 賞你 比利時100%有機香薰油套裝

【etnet Bonus賞你】PopWalk X emoji™ Summer Adventure 暑期大歷險 - emoji™鬼馬表情沙灘巾

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN