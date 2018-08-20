《美元走勢－羅明立》美匯仍處上行走勢，關注鮑威爾央行年會言論

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒６５ １１０﹒４１ １１０﹒５９

歐元╱美元 １﹒１４３９ １﹒１４１１ １﹒１４１７

英鎊╱美元 １﹒２７５３ １﹒２７３０ １﹒２７３３

美元╱瑞郎 ０﹒９９５４ ０﹒９９４３ ０﹒９９４９

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４７７ ７﹒８４８３



《美元走勢》本周中美重啟貿易談判，短線投資氣氛改善，但由於這次談判只有較次級官員

會面，加上中期選舉前特朗普仍然會以此爭取籌碼，投資者對會面成果預期不高。另一方面，美

聯儲主席鮑威爾將於本周五（２４日）出席全球央行年會（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ），市場

關注鮑威爾將就貨幣政策發表的言論，希望了解聯儲局未來加息的步伐，以及仍有多少加息的空

間。



＊美匯仍處上行走勢，宜買入美元＊



美匯指數繼續回軟至９６附近，下一步支持位於９５﹒６０。土耳其危機暫時緩和，加上投

資者觀望中美貿易談判的結果，追捧美元的投資者放慢入市。不過，現時只是環球金融市場未有

更多壞消息，美匯指數稍為調整。技術走勢上，美匯仍有處於上行走勢，建議投資者仍可部署買

入美元。



＊若英「硬脫歐」，英鎊將續受壓＊



評級機構惠譽表示，英國與歐盟仍未就「脫歐」達成協議，令明年３月出現無序脫歐的機會

上升。雖然，英國首相文翠珊正尋求黨內支持方案，不過歐盟針對英國的建議方案提出更多要求

，令談判膠著。惠譽表示，倘若英國「硬脫歐」，將會拖累經濟增長，並令預算赤字與ＧＤＰ比

上升２﹒５％，引起財政危機。屆時，英國的主權評級可能被下降，相信英鎊將繼續受壓。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４２０ １﹒１３００ １﹒１４６０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２７８０ １﹒２６５０ １﹒２８４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

