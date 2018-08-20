《保障全方位－左偉豪》保險增值服務助管理糖尿及三高風險

《保障全方位》美食向來被視為舒解壓力及慰藉心靈的「良藥」，在享受佳餚之時，可能不

知不覺攝取過多糖份及熱量。加上都市人生活忙碌少於運動，這些不良的飲食及生活習慣，均有

機會令我們在不知不覺間成為糖尿病及三高（高血壓、高膽固醇、高ＢＭＩ）的其中一名隱形「

受害者」。

近年２型糖尿病已成為日益普遍的都市病之一。根據衛生署的數據顯示，香港每１０個人便

有１人患上糖尿病。雖然醫學文獻指出糖尿病患者多為中年人士及長者，但年輕患者的數目近年

亦有上升趨勢，因此值得所有年齡層的人士關注。

根據衛生署的數據所得，本港未經診斷的糖尿病比例超過一半，而「三高」患者或有較高風

險患上糖尿病。這可能由於早期糖尿病沒有明顯病徵，很多患者未能察覺而沒有及時接受治療，

以及改善生活習慣，直到出現併發症後才被診斷出來。



＊糖尿名列第十位致命疾病＊



正因為糖尿病在港十分普遍，初期症狀不明顯或輕微，對患者的健康或未構成即時威脅，令

很多人誤以為只是「小病小痛」，因而低估其殺傷力。其實，糖尿病被衛生署在２０１６年列為

香港男性及女性的十大致命疾病，嚴重糖尿病可引發多種急性或慢性併發症出現，例如患者患中

風、心臟病、腎衰竭及截肢風險也比常人高。此外，如果父母親有一方患糖尿病，其子女得病風

險比普通人高出三至四倍，因此糖尿病絕不是「小病小痛」，而是會嚴重威脅健康、甚至是下一

代健康的疾病。



＊優化核保指引填補保障缺口＊



糖尿病及三高可引發嚴重後果，因此患者應該慎選危疾保障計劃。過往不少糖尿病及三高已

知患者或會被拒絕危疾或醫療保障的申請，或很多相關病症會被列入不保事項，造成龐大保障缺

口。隨著市場需求的轉變，現時有些保險公司打破市場傳統常規，積極回應市場需求，透過優化

核保指引以填補保障缺口，協助糖尿病患及三高人士獲得全面的保障。

鑑於遺傳、不良飲食習慣、肥胖及缺乏運動是患上糖尿病的主要風險因素，因此有些計劃除

了提供完善的危疾保障外，更會為患有糖尿或三高人士提供額外服務，協助他們更有效率及更具

效益地造好身體健康管理，減低糖尿病併發症的機會。



＊度身訂制飲食運動計劃＊



其中，均衡飲食與適度運動是以對抗糖尿病及三高的風險威脅的重要元素。而一些嶄新的危

疾保障會向被保人提供健康管理計劃，包括身體檢查、體重、血壓、化驗、足部、眼部檢查及風

險評估，並將報告交予專業人員制定相應的跟進服務──例如由註冊營養師為被保人度身訂造飲

食餐單，以及由註冊健身教練提供體能訓練建議等。此外，被保人更有機會參與一系列關注健康

工作坊及線上研討會，從中學習更多有關糖尿病及三高健康管理的知識。被保人在完成管理計劃

後，更有機會獲得一筆過的保費回贈，相信更有助推動他們積極改善健康。

雖然糖尿病患者及三高人士需要長期作戰，但只要控制得宜，一樣可以與病共存，與正常人

一樣擁有健康體魄。最重要是保持適當體重，定時運動、飲食均衡，戒煙戒酒。管理好自己的健

康，不但是為自己著想，更是為下一代造好打算。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監 左偉豪》

