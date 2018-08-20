《豐碩成果－盧穗欣》貿易戰無損中國經濟靭性

《豐碩成果》自從中美爆發貿易戰以來，亞洲金融市場被陰霾濃罩，股、匯、債皆出現調整

。而將於本月底重啟較低級別的貿易談判，是否有成效則有待分曉。然而，從宏觀角度分析，今

年中國經濟繼續朝全年６﹒５％的增長目標進發，實體經濟未見出現戲劇性轉變。加上內地政府

先後適度調整財政及金融政策，有助抵銷貿易戰所帶來的影響，而人民幣持續疲弱，更是中國抗

衡美國的「最強武器」。

美國上月正式對總值５００億美元的中國進口商品加徵２５％懲罰性關稅，措施對中國帶來

的負面影響有限，市場估計經濟增長可能因而減少０﹒１５％。但與此同時，美國再公布第二批

總值２０００億美元中國貨的關稅清單，額外徵收１０％關稅，料於今年秋季實施。中國近日亦

公布新的報復清單，對總值約６００億美元的美國商品加徵關稅。

參考２０１７年的中美貿易數字，美國出口約１３００億美元貨物到中國，相當於美國國內

生產總值（ＧＤＰ）的０﹒７％；而美國從中國入口的貨物總值為５０６０億美元，相當於中國

ＧＤＰ的３﹒６％。由此可見，中國在這場雙邊貿易糾紛當中的損失較美國嚴重。根據經濟師分

析，若中美爆發全面貿易戰，會令中國的經濟增長下跌０﹒７％。



＊經濟適度有序地放緩＊



中國今年第二季的按年經濟增長為６﹒７％，雖然略低於前三季的６﹒８％增長，但仍高於

６﹒５％的全年目標。而從６月份的經濟數據顯示，雖然工業生產較預期疲弱，製造業指數持續

橫行，但零售銷售表現強勁，服務業指標亦見改善。

雖然上半年數據未完全反映貿易戰的影響，但中國經濟出現崩圍的機會不大，較大可能是適

度而且有序地放緩。根據國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）於７月１６日發表的全球經濟展望，維持

對中國ＧＤＰ的預測不變，２０１８及２０１９年的增長分別為６﹒６％及６﹒４％。



＊人民幣貶值作防禦＊



話雖如此，中央政府亦不會漠視正不斷上升的潛在風險。內地最近先後調整從緊的金融政策

，分別於６月下調存款準備金率，及於７月通過中期借貸便利（ＭＬＦ）操作向市場「放水」

５０００億元人民幣，減弱去槓桿的力度，令市場資金面緊絀的情況得以紓緩。此外，中央並透

過基建投資及減稅鼓勵研發創新等措施，支持內部經濟發展。

不得不提是人民幣在貿易方面扮演的重要角色。自從特朗普政府進一步收緊對華貿易政策，

人民幣跌幅明顯擴大，由１美元兌６﹒４人民幣左右水平，一度跌至６﹒９５人民幣，創近２０

個月新低。有兩點值得留意，１）人民幣的貶值幅度較２０１５年下半年更大，但股票市場對此

反應相對冷靜；２）人民幣貶值有助減輕美國關稅對中國企業的負面影響。中國人民銀行近期入

市干預人民幣跌勢令匯價稍為回穩，但若繼續放鬆銀根，人民幣的貶值壓力會加大，一旦美國將

貿易戰升級，中國可借助貨幣作為防禦武器。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

