《每周華語－黃溢華》中美會談：科技╱科研及戰略之「戰」

《每周華語》外電引述消息指習主席與特朗普於１１月就貿易會談云云。上周五（１７日）

美市回升又港股ＡＤＲ上揚，恆指２６５００╱２７５００為上下限爭持區。土耳其╱美國爭持

不下，內地經濟「弱」一點，因而Ａ市亦不易回升，反彈有，但阻力大。



１９７０╱１９８０年代日本企業全面崛起，美國面對「日本第一」的挑戰。三次石油危機

使美國失了方寸，日本乘勢在工業、電腦、資訊，企業全面追上美國。當時，美國外憂內患，冷

戰仍未結束，因而全球見高通脹，甚高息等經濟問題使美國企業全面倒退。不過，於此時

Ｔｈｏｍａｓ Ｐｅｔｅｒｓ及Ｒｏｂｅｒｔ Ｗａｔｅｒｍａｎ為美國企業創新、及實力發聲

，他們做了很好的研究，著書及報告指出美國仍有很好的大企業。



《Ｉｎ Ｓｅａｒｃｈ ｏｆ Ｅｘｅｌｌｅｎｃｅ》一書中的美國大企業，大部分今天仍

不斷壯大。可見美國生產力╱科研基礎厚實，面對日本企業四方八面的挑戰，美國政府採用不同

戰略力壓挑戰。其中迫使日圓狂升，日股大升五年多六年，日本又真的認為自己「第一」，終由

盛而衰！美日，今天仍是美國「第一」，日本企業已不是美國的「對手」，至少不可能全方位壓

倒美國企業。今天十大銀行，日本機構已不在其中。



中美８月２２日又再有經貿會談。上周美五角大樓發表報告，指中國積極發展太空科技云云

。而美亦明言，不讓中國「迫」美國企業「交出」科技才可在中國市場進行商業活動又或必須有

中方之「合作」機構等。



科技╱科研「戰」，見５Ｇ晶片便是一例。目前中國未及跟上５Ｇ晶片之產業。中國要全面

提升生產力、新產業，晶片要「自給自足」！而其他晶片類別，中國可生產但用電較多及產熱量

大，均使晶片仍由美歐日主導。提升科研╱科技及其應用，無得心急！亦只有買人家的企業及累

積經驗。但買人家的高科研企業甚為困難，有錢也買不到。去瑞士買消費品牌容易很多，但買科

技產品之生產專利及細節，成為戰略本質的交易，一般買科技產品也不易，那麼自行科研，才是

長久之策。



營商「討價還價」，乃常事。中美經貿上終見「合作」！但「成交價格」如何？不易談下去

。因為美國不只要生意同時必須力保戰略上「一哥」地位。１９７０╱１９８０年代，日本軟件

企業本可領先微軟等，但美國以「大石壓蟹」使日本政府「讓」位，因而美國軟件企業佔了甜頭

！中美「戰」，中國優勢在自身有很大的市場，出口市場也不必是美國經貿。



但美可發動盟友圍攻戰，使中國「吸取」科研更困難，時間更長！即是花多五年、十年，才

可達到某一水平。美國不要「錢」，重要的是肯定中國「花」更多時間。中國再讓步，美國仍以

壓倒中國為首要會談目標。中日有別，今天２０１８，不是１９８８年！卅年光景，要中國「大

讓步」，美國也可能內傷。而中國海陸空╱太空之科研卻不可能「一」天之內便可三級跳。本周

中美「會談」，目前意義不大。



香江╱大灣區之創新科研╱商業化路漫長：不可能遠水救近火。成功否？有真正規模等？有

多元產品等？非十年廿年不會有成果。因而我們不宜「盲目」高估香江之重要性為佳！美股獨大

，反映市場「買」中方被動日深了。《資深市場人士 黃溢華》

