《融天納地－溫天納》土耳其事件對中國的影響

《融天納地》近期市場波動，土耳其危機是重大觸發點，歐洲央行原應進入退市階段，流動

性趨向正常化，但土耳其里拉的暴跌或將強化歐洲央行寬鬆貨幣政策延後的預期，進而造成歐美

貨幣政策預期的進一步分化。



市場擔心歐元區銀行對土耳其的貸款出現大面積壞帳。西班牙、法國和意大利三國銀行的外

國貸款佔到土耳其銀行資產的４０％以上。而意大利、西班牙均是今年以來國內政局不穩並致其

國債收益率大幅上升的歐元區國家。在一系列歐洲諸國政府債務不堪重負的情況下，一旦銀行業

出現風險，歐洲央行實施寬鬆的貨幣政策或是其主要的解決措施之一，這將進一步加劇歐美貨幣

政策的分化。



若歐洲央行表態延後其寬鬆貨幣政策，有逆向論點指出這僅代表歐元下跌的尾聲，針對歐元

負面政策將充分反映。從美國自身發展出發，美國實體經濟一旦受非美國本土經濟體影響，或國

際市場波動持續，減慢聯儲局加息速度，美元指數的上升趨勢或將逆轉。



對於新興市場而言，歐元下跌推高美元匯率，導致新興市場貨幣下跌。不過，由於環球經濟

已經一體化，美國一旦受到非本土環球波動的影響，美國貨幣政策定必調整，屆時美元的上升或

將停止。特別是特朗普口頭上並不希望美元指數過高，美元指數的上升變數甚多。



當然，若環球避險情緒過高，美元指數的上升將會超前，這亦會觸發發環球資本市場劇烈波

動。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

