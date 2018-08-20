《金石為開－黃威》美元回吐，黃金或現轉機

《金石為開》過去的一周市場波動依然不小，但資產價格方向出現變化。一方面美國零售數

據超預期刺激美元沖高，另一方面市場逐漸消化土耳其危機的影響，中美貿易問題似有轉機，非

美貨幣超跌反彈。最終美元指數沖高回落，微跌至９６﹒１３，而黃金則在刷新一年半低點後觸

發空頭回補。全周金價探底回升，不過累計仍下跌２﹒２０％，為連續第六周下跌。



＊美國零售數據遠勝預期＊



上周的前三個交易日美元依舊處於強勢狀態。儘管土耳其里拉在大幅急挫後出現超跌反彈，

但市場一時驚魂未定，憂慮情緒仍在全球蔓延，歐元及新興市場受到明顯拖累。避險資金流向美

元，繼續給美元指數提供支撐。同時美國７月份零售銷售環比升０﹒５％，遠勝市場預期的

０﹒１％。數據反映美國經濟增長動力充足，一度刺激美元指數逼近９７關口，導致金價急挫至

１２６０美元，創下一年半新低。



＊非美貨幣普遍錄得反彈＊



不過後半周市場開始冷靜下來。美國和土耳其依然互不相讓，但這一負面因素逐漸被投資者

消化。另一方面，中國商務部稱受到美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於

８月下旬率團訪美，與美國財政部副部長瑪律帕斯率領的美方代表團就中美經貿問題進行磋商。

這一消息同樣令緊張的市場情緒略為紓緩。非美貨幣多數錄得不俗的反彈，僅英鎊因受脫歐問題

困擾走勢相對疲軟，金價亦由低位抽升近２０美元。



＊黃金中短線呈嚴重超賣＊



從基本面因素出發，投資者很可能過度看空黃金。在環球局勢動盪的情況下，今年金價的跌

幅仍要遠超過美元的升幅。而技術面看，黃金中線及短線也都處於嚴重的超賣狀態。據ＣＦＴＣ

最新報告，黃金的投機性倉位已經正式轉為淨空倉，為１７年來首次，表明看跌情緒達到極端。

未來幾周黃金走勢很可能出現轉機，投資者需密切留意，首先關注最新一波跌浪的０﹒３８２倍

回調位，即１２００整數關。



本周重點關注中美貿易問題的進展、美聯儲於Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ召開的會議及８月

議息會議紀要；數據方面留意歐元區８月製造業ＰＭＩ初值和美國７月耐用品訂單環比初值。

《六福金融分析師 黃威》

