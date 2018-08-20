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即市新聞

20/08/2018 08:33

《陶冬天下－陶冬》資產配置：重增長、輕利率，慎待美元敏感資產

　　《陶冬天下》一半是天堂，一半是地獄，全球風險資產價格在上周表現嚴重分歧。
Ｓ＆Ｐ５００貼近歷史新高，新興市場股市慘不忍睹，美元高奏凱歌，石油黃金節節敗退。土耳
其危機仍是前周的一個重要市場材料，在穩定數日之後，土耳其拒絕釋放美國牧師，美國威脅對
該國加碼制裁措施，土耳其里拉再次崩盤，觸發新一輪新興市場貨幣暴貶，銀行股拖累歐洲大市
。中美雙方重回談判桌，但是市場對此預期不高，關注點放在疲弱的經濟數據，中國和亞洲其他
國家股市不振。在資金尋求避險天堂的環境下，資金進一步流向美元區，美國長期國債受到追捧
，十年期債利率回落至２﹒８６％，美元指數逼近９７關口，帶動石油和大宗商品下挫。儘管資
金的風險偏好逆轉，避險工具黃金並未受惠，金價跌破每盎司１２００大關。意大利股市債市繼
續下沉，羅馬挑戰歐盟的預算政策讓投資者感到對極端政黨聯盟的厭煩。
　
　　評級機構穆迪和標普分別將土耳其的主權評級降到垃圾級別。這是落後於市場反應的追尾舉
動，應該對資產價格影響不大。土耳其里拉的暴跌，已經令該國企業償還美元債變得極其困難－
－除非里拉在不久的將來收復失地。債務違約又令企業無法發新債或發債成本暴漲，土耳其的違
約事件會陸續有之。同時匯率的變化，導致輸入型通脹肆虐，央行不得不大幅提高利率水平來穩
定物價，平息資金外流，這些勢必對土國經濟構成巨大的打擊，而此又觸發新的經濟和債務困境
，筆者看來債務危機已經無可避免。由於土耳其危機主要是由內部經濟不均衡、政治領袖失言和
美國貿易制裁所造成，筆者相信土耳其危機本身的傳染性有限。不過美元升值已經導致新興市場
國家貨幣的大面積貶值，這些對資金流向、經濟預期都有影響，需要密切觀察。
　
　　今年２月份以來，全球資產市場大幅波動，風險溢價明顯上升，貿易糾紛、地緣政治、央行
政策、匯率走勢均顯現出重大的不確定性，投資者風險偏好隨之改變。的確，市場不確定性上升
了，資產價格更加動盪，但是增長的確定性卻沒有大的變化。從瑞信的增長預測模型看，全球經
濟增長勢頭起碼到明年第一季度都會相當強勁。美國稅改和中國刺激政策均會帶動ＧＤＰ增長，
歐洲領先指標也指向經濟重新提速，歐元貶值亦有利於出口，所以筆者相信全球增長勢頭目前看
來不弱，企業盈利前景看來也不弱。但是另一方面，不僅聯儲會持續緩慢加息，歐洲與日本央行
退出超寬鬆貨幣政策的呼聲也會漸高，而且地緣政治與貿易糾紛之下，風險仍是無可迴避的現實
因素，美元走強的機會較高。在今年下半年，筆者認為應該高配股票、低配債券，看好對增長敏
感的資產，遠離對利率敏感的資產，對美元敏感的資產需要特別警惕。
　
　　本周重要的經濟數據不多，日本７月核心通脹預計為１％，ｖｓ　上期０﹒７％。聯儲在
Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ召開年會，鮑威爾和德拉吉的言論值得特別關注。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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