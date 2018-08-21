《運籌帷幄－梁業豪》認股權證內在值與時間值

《運籌帷幄》認股權證的市場價格由內在值〈Ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ Ｖａｌｕｅ〉與時間值

〈Ｔｉｍｅ Ｖａｌｕｅ〉合成。若正股價格高於認股價，認購股證價格會包含內在值，代表即

使正股價格於認購股證到期前不再上升，認購股證持有者亦可藉著行使認購股證，然後沽出正股

，套取該部分的利潤。若正股價格低於認股價，認沽股證價格會包含內在值，代表即使正股價格

於認沽股證到期前不再下跌，認沽股證持有者亦可藉著行使認沽股證，然後補回正股，套取該部

分的利潤。無論是認購股證或認沽股證，內在值不一定存在，而時間值則必然存在，卻會於認股

權證到期前逐漸被損耗。

時間值於認股權證即將到期的時候會急速下跌，對持有者非常不利。時間值急速下跌時，認

購股證價格會於正股價格上升時跟不上其升勢，甚至不升反降。至於認沽股證價格，則會於正股

價格下跌時跟不上其跌勢，甚至不升反降。較具經驗的投資者會計算認股權證的引伸波幅

〈Ｉｍｐｌｉｅｄ Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ〉、對沖值〈Ｄｅｌｔａ〉和有效控股比率

〈Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ Ｇｅａｒｉｎｇ Ｒａｔｉｏ〉，以及其相關正股的歷史波幅

〈Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ〉。引伸波幅的作用，在於利用由市場決定的

認股權證價格，推算正股的未來波幅。歷史波幅的作用，則在於利用正股過往的價格，推算其未

來波幅，然後與引伸波幅作比較。計算歷史波幅的時候，一般採用的參數為２０天。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

