《套期保值－蕭猷華》油價短期仍反覆向下

《套期保值》油價昨天（２０日）上升，紐約期油升５２美仙，收報６６﹒４３美元；布蘭

特期油升３８美仙，收報７２﹒２１美元。市場擔心美國對伊朗的制裁令供應減少，中美貿易談

判團本周將重啟對話，加上美元回軟，油價反彈。

不過，美國從戰略儲備石油中售出１１００萬桶原油，此外筆者認為特朗普在美國中期選舉

前將會繼續壓低汽油價格，料紐約期油仍反覆向下，區間波幅為６０－６８美元。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

