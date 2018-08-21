《套期保值》油價昨天（２０日）上升，紐約期油升５２美仙，收報６６﹒４３美元；布蘭
特期油升３８美仙，收報７２﹒２１美元。市場擔心美國對伊朗的制裁令供應減少，中美貿易談
判團本周將重啟對話，加上美元回軟，油價反彈。
不過，美國從戰略儲備石油中售出１１００萬桶原油，此外筆者認為特朗普在美國中期選舉
前將會繼續壓低汽油價格，料紐約期油仍反覆向下，區間波幅為６０－６８美元。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
21/08/2018 09:29
《套期保值－蕭猷華》油價短期仍反覆向下
《套期保值》油價昨天（２０日）上升，紐約期油升５２美仙，收報６６﹒４３美元；布蘭
特期油升３８美仙，收報７２﹒２１美元。市場擔心美國對伊朗的制裁令供應減少，中美貿易談
判團本周將重啟對話，加上美元回軟，油價反彈。
不過，美國從戰略儲備石油中售出１１００萬桶原油，此外筆者認為特朗普在美國中期選舉
前將會繼續壓低汽油價格，料紐約期油仍反覆向下，區間波幅為６０－６８美元。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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