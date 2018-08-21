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即市新聞

21/08/2018 09:05

《選股情報－石鏡泉》上破２７７再說

　　《選股情報》中美重啟貿談，恆指由２６８彈升，又話證監入市，恆指又升，高見２７２。
後市如何？筆者仍持８月１７日之議。

　　題：「２７０造底？」
　　內文：「在中美貿戰有望再談，港股拉升，２７０暫為底，上阻力暫為２７７。」
《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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