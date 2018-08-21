《選股情報－石鏡泉》上破２７７再說

《選股情報》中美重啟貿談，恆指由２６８彈升，又話證監入市，恆指又升，高見２７２。

後市如何？筆者仍持８月１７日之議。



題：「２７０造底？」

內文：「在中美貿戰有望再談，港股拉升，２７０暫為底，上阻力暫為２７７。」

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

