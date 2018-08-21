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21/08/2018 17:38

《台股攻略－馮偉明》台股收復年線，今日升９３點

　　《台股攻略》台股今日開高走高，升９３﹒１５點，收１０７９２﹒２０點，成交金額為新
台幣１１２２﹒８８億元。
　　美股昨晚（２０日）漲跌互見，台股方面，在大立光今日穩住大市，帶動蘋概股持穩表現，
被動元件、矽晶圓及記憶體等股跌深反彈，再加上傳產股及金融股助攻，台股今日順利收復年線
。股王大立光今日升２﹒３９％，收新台幣４７００元，帶動玉晶光、華晶科、亞光、先進光及
新鉅科聯袂反彈。台積電曾一度倒跌，終場升０﹒６２％；鴻海以平盤新台幣８１元收市。被動
元件股國巨及華新科收紅。傳產股方面，紡織股漲幅居冠，遠東新、儒鴻及聚陽等帶頭上衝，統
一、統一超及台化也上漲，金控股包括華南金、國泰金、開發金、玉山金等今日強勢上漲。
　　台灣傳出與薩爾瓦多斷交的消息，惟暫時未對大市造成影響。投資者須繼續留意美中貿易戰
的發展及新興市場貨幣匯率走勢等對外資動向的影響，以觀察台股後市表現。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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