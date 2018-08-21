《窩輪豪情－梁業豪》不提供流通量的市況

《窩輪豪情》於發行商或流通量提供者的日常營運出現技術困難，或當其時市場處於速動市

況，而發行商不能對沖其風險的情況下，流通量提供者亦可能會暫時不作流通量的提供。此外，

若牛熊證的理論價值不足０﹒０１元，流通量提供者一般都不會提供買入價。投資者宜細閱上市

文件有關流通量提供者毋須提供流通量的細則。

以下講解應可幫助大家進一步了解牛熊證市場內的買賣情況。與股票及其他證券一樣，牛熊

證於一般交易時段內，在聯交所的第三代自動對盤及成交系統（ＡＭＳ╱３）內進行買賣。為方

便識別，牛熊證的證券代號全以「６」字為首（即６ＸＸＸＸ）。此外，於聯交所上市的牛熊證

會以中、英文簡稱識別，投資者可從中得知牛熊證的一些基本特色。

牛熊證發行商就其每一隻上市牛熊證委任的流通量提供者的經紀號碼應為９５ＸＸ或

９６ＸＸ，以資識別。須注意的，為賣空活動只限於牛熊證流通量提供者，而限價賣空規則豁免

則只限於指定對沖參與者，以單一香港股本證券為相關資產所作的對沖交易。每隻牛熊證的到期

日均不同，而牛熊證的最後交易日與到期日亦不同。牛熊證若於到期前被收回，強制收回事件發

生當天便為其最後交易日。但牛熊證若沒有被收回，到期日前一個交易日便為其最後交易日。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

