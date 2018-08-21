  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/08/2018 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》不提供流通量的市況

　　《窩輪豪情》於發行商或流通量提供者的日常營運出現技術困難，或當其時市場處於速動市
況，而發行商不能對沖其風險的情況下，流通量提供者亦可能會暫時不作流通量的提供。此外，
若牛熊證的理論價值不足０﹒０１元，流通量提供者一般都不會提供買入價。投資者宜細閱上市
文件有關流通量提供者毋須提供流通量的細則。
　　以下講解應可幫助大家進一步了解牛熊證市場內的買賣情況。與股票及其他證券一樣，牛熊
證於一般交易時段內，在聯交所的第三代自動對盤及成交系統（ＡＭＳ╱３）內進行買賣。為方
便識別，牛熊證的證券代號全以「６」字為首（即６ＸＸＸＸ）。此外，於聯交所上市的牛熊證
會以中、英文簡稱識別，投資者可從中得知牛熊證的一些基本特色。
　　牛熊證發行商就其每一隻上市牛熊證委任的流通量提供者的經紀號碼應為９５ＸＸ或
９６ＸＸ，以資識別。須注意的，為賣空活動只限於牛熊證流通量提供者，而限價賣空規則豁免
則只限於指定對沖參與者，以單一香港股本證券為相關資產所作的對沖交易。每隻牛熊證的到期
日均不同，而牛熊證的最後交易日與到期日亦不同。牛熊證若於到期前被收回，強制收回事件發
生當天便為其最後交易日。但牛熊證若沒有被收回，到期日前一個交易日便為其最後交易日。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態21/08/2018
希臘8年經援屆滿 可自力更生
FOCUS20/08/2018
【FOCUS】中美講數RMB 「喘定or再跌」賭大小
興證快訊20/08/2018
騰訊中期業績，大行紛降目標
中國故事20/08/2018
【放水護航】銀保監提9要求 做好信貸工作提升服務實體經濟質效
國際動態20/08/2018
委內瑞拉爆難民潮 鄰國阻入境
板塊分析17/08/2018
【豬瘟來襲】河南養豬大省爆豬瘟疫情恐影響全國 干擾豬價周期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

DIVA x HoPE 賞你 比利時100%有機香薰油套裝

【etnet Bonus賞你】PopWalk X emoji™ Summer Adventure 暑期大歷險 - emoji™鬼馬表情沙灘巾

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN