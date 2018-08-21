《談國論企－黎偉成》消費品零售７月份淡季穩增

《談國論企》中國的社會消費品零售總額於２０１８年７月份同比增長即使略見放慢，但淡

季的環比所減緩的速度卻又比上年同期為輕微，政府近期進一步強化以供給側為主的內需，確保

實體經濟穩中求進發展和增長，亦抵美國挑戰的貿易戰衝擊，政策與策略對勁。



＊宜強化內需支持固投工業生產保穩增之態＊



來自中國國家統計局所發布的資料，社會消費品零售總額於２０１８年７月份達

３﹒０７３４萬億元同比增長８﹒８％，無疑比６月份３﹒０４２萬億元所增的９％少增０﹒２

個百分點，但此數比２０１７年７月份的同比增長７﹒１％高１﹒７個百分點，且環比亦少增０

﹒７個百分點，和使２０１８年１－７月份的２１萬億元平均增幅仍達９﹒４％的水平，消費淡

季表現尚可接受也：

最是重要的（甲）商品零售，於２０１８年７月達２﹒７３９１萬億元，同比增長８﹒７％

，比６月份２﹒７４４１萬億元的８﹒９％升幅只是少增０﹒２個百分點，但較５月所增的

８﹒４％多增０﹒３個百分點，並於整體社會消費品零售額佔比尚達８９﹒１２％之普，使１－

７月份累計額度１８﹒７９５１萬億元的增幅仍達９﹒２％，有賴多個主要方面的支持，特別是

（Ｉ）高級消費品的銷情基本保持相對理想的表現，如（ｉ）金銀珠寶於７月份為１９４億元所

增的８﹒２％，環比多增０﹒３個百分點，和使１－７月份累計１５７４億元的升幅上調為

７﹒５％，更比２０１７年７月份銷售額度２０６億元的同比增長大幅收窄至只有２﹒６％的情

況有明顯改善；（ｉｉ）通訊器材３３５億元的升幅９﹒６％，比６月份上半年之最的

１６﹒１％為低，唯是１－７月份累計２４２３億元仍保持雙位數之增１０﹒４％。

但（ｉｉｉ）化妝品於７月份的銷售１８４億元同比增長７﹒８％，比對上一個月的６月份

２１７億元和同比增長１１﹒５％，而１－７月份累計１，４５６億元的升幅尚為１３﹒３％。

同樣的情況亦發生於（ｉｖ）家用電器和音像器材，於７月份銷售額７１６億元同比僅增

０﹒６％，遠低於６月份９１９億元所增１４﹒３％，１－７月份累計４９６５億元的升幅尚為

９％，卻比１－６月份的１０﹒６％為低。二者該屬高增長後之放緩。

同樣惹人注目的，是（ＩＩ）與日常使用的物品，零售銷售的情況亦普見穩升，包括（ｖ）

糧油食品類的銷售額於７月份銷出１０６３億元的同比增長９﹒５％，低於６月份１１５１億元

所增１３％，又高於５月份的７﹒３％，和使１－７月份累計７７０４億元的增長幅度持平於上

半年９﹒８％的十分接近雙位數；（ｖｉ）日用品於７月份達４１２億元同比增長１１﹒３％，

即使不及６月份４７０億元的１５﹒８％增長，１－７月份累計２９３８億元的升幅達

１２﹒４％；（ｖｉｉ）服裝鞋帽、針紡織品９６１億元同比增長８﹒７％，低於６月份所增的

１０％漲幅，仍使１－７月份累計７６０２億元同比增長９﹒２％；（ｖｉｉｉ）飲料類１７８

億元同比增長６﹒８％，表現當然遠不及６月份１８６億元所增１２﹒６％，對上一個月是為上

半年增長最大的一個月份，使１－７月份累計銷售１１５３億元的增長達到９﹒２％，仍是接近

雙位數的水平。

煙酒類、中西藥品類、家具類等項目的銷情和增長亦理想，僅汽車、文化辦公室類的表現稍

差。

另一大類的（乙）餐飲業，收入於２０１８年７月份達３，３４３遂元？比增長９﹒６％，

連同６月份３，４０１億元增１０﹒１％和５月份的增幅８﹒８％，該屬高位運行，并使１－７

累計２﹒２８萬億元同比增長９﹒８％，其中限額以上單位餐飲業於７月份營業銷售７６４億元

，同比增長只為６％，低於６月份的７﹒８％和高於５月份的４﹒５％升幅。



＊須嚴陣力抗特朗普擬對中國經貿全面宣戰＊



社會消費品零售表現理想，亦可以見之於（丙）兩大類地域的銷情，其中城鎮零售額於７月

份達２﹒６３８８萬億元同比增長８﹒６％，６月份同比增長８﹒８％和５月份升８﹒３％，鄉

村升１０﹒１％，環比低０﹒３個百分點，仍屬雙位數之增。

由是可見，中國的社會消費品零售情況於７月份有頗為全面的提升和改善，難得的是此乃特

朗普自３月初便開始對中國不懷好意的處處為難，並於７月６日正式向中方啟動貿易戰，發展到

現時己之是全面的經貿、科技之戰，甚至有意在政治和我估計會進一步在軍事上「圍堵」，使中

國的固投、工業生產等主要經濟環節在存憂中呈增長放慢之壓，政府在嚴陣力抗和還擊外來之惡

勢力的同時，更宜加強對特別是消費品零售等方面的內需，使供給側的政策成為支持經濟的更強

大的力量，在一定程度抵銷外來的不合理甚至惡性的壓力，讓國民經濟基本保持穩定增長，最好

是繼續穩中求進發展。

即使中美重啟貿易談判，仍不要對特朗普歷來所作所為掉以輕心。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

