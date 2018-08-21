《美元走勢－羅明立》特朗普再批聯儲加息，惟基本面仍有利美元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒０６ １０９﹒８１ １１０﹒０１

歐元╱美元 １﹒１５４２ １﹒１４８４ １﹒１５２９

英鎊╱美元 １﹒２８４３ １﹒２７９２ １﹒２８３５

美元╱瑞郎 ０﹒９９１２ ０﹒９８７０ ０﹒９８８７

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８４７９ ７﹒８４９５



《美元走勢》特朗普再度批評美聯儲加息，又指歐洲操控匯價，消息導致美匯指數反覆回吐

，失守９６水平，並跌至９５﹒４０附近。技術走勢上，美匯指數日線圖持續調整至重要支持，

短線需要盡快找到承接，回穩於９５﹒７０以上，後市便有機會再試高。



到今年１０月，土耳其及該國企業需要償還接近３８億美元的外幣債券，目前土耳其的短期

外債規模為１８００億美元，外債總額更達到４６００億美元，為主要新興國家中最高，顯示土

耳其的金融危機仍未解除，可能為歐元區銀行帶來違約風險；此外，意大利將會於第三季公布預

算案，亦可能帶來政經風險。



歐元兌美元突破１﹒１５阻力，特朗普對加息的質疑可能令歐元上試１﹒１６水準。不過基

本面仍然有利美元，暫時維持優考慮部署造多美元。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１５５０ １﹒１４００ １﹒１６３０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８２０ １﹒２６５０ １﹒２８６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

