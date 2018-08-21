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即市新聞

21/08/2018 14:51

《美元走勢－羅明立》特朗普再批聯儲加息，惟基本面仍有利美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒０６　　　１０９﹒８１　　　１１０﹒０１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５４２　　　１﹒１４８４　　　１﹒１５２９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８４３　　　１﹒２７９２　　　１﹒２８３５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９１２　　　０﹒９８７０　　　０﹒９８８７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９８　　　７﹒８４７９　　　７﹒８４９５

　　《美元走勢》特朗普再度批評美聯儲加息，又指歐洲操控匯價，消息導致美匯指數反覆回吐
，失守９６水平，並跌至９５﹒４０附近。技術走勢上，美匯指數日線圖持續調整至重要支持，
短線需要盡快找到承接，回穩於９５﹒７０以上，後市便有機會再試高。
　
　　到今年１０月，土耳其及該國企業需要償還接近３８億美元的外幣債券，目前土耳其的短期
外債規模為１８００億美元，外債總額更達到４６００億美元，為主要新興國家中最高，顯示土
耳其的金融危機仍未解除，可能為歐元區銀行帶來違約風險；此外，意大利將會於第三季公布預
算案，亦可能帶來政經風險。
　
　　歐元兌美元突破１﹒１５阻力，特朗普對加息的質疑可能令歐元上試１﹒１６水準。不過基
本面仍然有利美元，暫時維持優考慮部署造多美元。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１５５０　　　１﹒１４００　　　１﹒１６３０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８２０　　　１﹒２６５０　　　１﹒２８６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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