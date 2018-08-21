《股金豐采－涂國彬》政經形勢左右，油價表現反覆

《股金豐采》全球經濟復甦下，原油的需求隨之上升，但今年來，美國對包括中國在內的多

個國家，發起貿易戰，甚至是制裁，令投資者擔憂，害怕影響經濟增長，從而拖累原油的需求。

短期內，中美有望重回談判桌，雖然之前談判經驗不樂觀，還是給市場帶來氣氛，給商品帶

來支持，但理性來看，中美貿易戰還將是重要風險，一時間難以解決。何況，油組國亦向下修訂

明年全球對產油國的原油需求。



＊關注美伊矛盾＊



供應方面，美伊關係是焦點。兩者關係不斷變化，美方也曾經軟化，但很快雙方矛盾又一次

加劇，特朗普力促各國禁止從伊朗進口石油，目前有報道說，有部分國家已經停止從伊朗進口原

油安排，美國政府還新成立了伊朗行動小組云云。

說到底，真正影響油市的更多是政治，普通投資者猜不透的，面對相當大的不確定性。



＊油價低位有承接＊



油價近期維持升勢，紐油守住百日線支持，一度突破７０美元。但從７月尾開始，７０美元

一線成為阻力，油價進一步下探，失守５０和１００日線，甚至測試６５美元的支持。好在美伊

矛盾還是給油價帶來支持，紐油在跌至６５美元下方後反彈，狀欲重回上行通道。美伊問題讓油

價表現反覆，不過，短線內下行空間相當有限。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

