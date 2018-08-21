《匯市縱橫－蕭啟洪》土耳其震盪市場，兩大強人不相讓

《匯市縱橫》說起土耳其，筆者最愛吃美食之一便是土耳其卡巴（Ｋｅｂａｐ），把烤熟的

旋轉羊肉，夾上麵包，配上酸奶及香料而食之，想起來不禁垂涎三尺。土耳其亦有著名的歷史遺

產「特洛伊古城」。根據古希臘詩人荷馬著作《伊里亞德》所記載，希臘軍隊便是把土兵藏在木

馬而攻破特洛伊城。可是近日這個歐亞文明古國土耳其發生貨幣危機，上周里拉兌美元曾跌穿７

算的歷史新低，年初至今已貶值近四成。是次危機是源土耳其政府於２０１６年拘禁美國牧師布

倫森（Ａｎｄｒｅｗ Ｂｒｕｎｓｏｎ），美國要求土耳其釋放布倫森不果，便增加土國進口鋼

鋁關稅所引起。



土耳其總統埃爾多安（Ｔａｙｙｉｐ Ｅｒｄｏｇａｎ）批評是次危機屬於美國策劃的陰謀

（按：也許是埃爾多安眼中的特洛伊木馬）。另一方面，美方重申布倫森一日未獲釋，便毋須談

判，兩國關係跌至谷底。土耳其作為橫越歐亞大陸之大國，同時是北約（ＮＡＴＯ）成員國，美

軍一直駐守當地作制衡俄羅斯，是華府的戰略盟友。可是，自土耳其總統埃爾多上台後，在叙利

亞內戰以及庫爾德族等議題上與美國意見分歧，而且在外交上與俄羅斯漸漸靠攏。今年４月，埃

爾多安表示將向俄羅斯採購Ｓ－４００防空飛彈系統。



筆者不是軍事方面的專家，但略懂些戰略學（Ｓｔｒａｔｅｇｙ）概念可作分析。孫子曰

「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」。土耳其安裝來自俄羅斯的防空飛彈系

統某程度上或觸動了美方神經。Ｓ－４００導彈是屬於現役俄軍最先進的導彈防禦系統，聲稱連

美軍最先進的Ｆ－３５戰機也可擊落。北約軍事委員會主席帕維爾（Ｐｅｔｅｒ Ｐａｖｅｌ）

表示，Ｓ－４００導彈與北約的防空系統並不相容，土耳其日後或需要俄方的軍方人員進駐其軍

事基地作人員培訓。帕維爾擔心北約駐土耳其的軍事情報會落入俄方的防空系統之中。敵方人員

潛入盟友大本營，此乃兵家之大忌也。消息傳出後，美國停止交付Ｆ－３５戰機給土耳其，數月

後便發生了美國要求土國釋放拘留了兩年的美國牧師布倫森事件。除了外交上的考慮，特朗普或

有意利用是次制裁爭取選民支持。特朗普在總統大選獲得約八成福音派白人教徒的選票，受到部

分中南部「聖經帶」（Ｂｉｂｌｅ ｂｅｌｔ）選民的歡迎。由於布倫森是屬於基督教福音派

（Ｅｖａｎｇｅｌｉｃａｌｉｓｍ）長老會牧師，華盛頓在布倫森事件上對安卡拉展現了無比強

硬的態度，正好為１１月中期選舉鋪路。



市場擔心里拉危機會波及歐洲銀行業的貸款，同時市場傳出英國「無協議脫歐」機會增加，

歐元及英鎊報１３個月低位，環球資金流向美元避險，美匯指數曾觸及９６﹒８的１４個月高位

。另一方面，土耳其貨幣大跌拖累ＭＳＣＩ新興市場貨幣指數跌至１３個月低位，印尼央行上周

更加息０﹒２５厘阻止資金流走，其影響比今年５月阿根廷的金融危機更大。若土耳其持續發酵

，環球風險胃納惡化將不利新興市場股、債、匯的表現，投資者不得不打醒十二分精神是也。



＊本周策略＊



英鎊：本周建議候高於１﹒２９５０沽出英鎊兌美元，目標１﹒２７００，止蝕

１﹒３１００。

歐元：本周建議候高於１﹒１５６０沽出歐元兌美元，目標１﹒１３５０，止蝕

１﹒１７６０。



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

