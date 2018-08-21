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即市新聞

21/08/2018 10:00

《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》互聯網風雲再起？ＥＴＦ助你一臂之力

　　《ＥＴＦ動向》投資想要賺錢，就必須具備前瞻性及市場敏感性。遙看古今往來的投資大師
，大都具有一套獨特的投資風格及理念。股神巴菲特崇尚價值投資，講的是放長線釣大魚；金融
大鱷索羅斯強調投資應把握宏觀經濟走勢與市場的絕好時機，這些成功的投資家其實都看重企業
發展的前瞻性以及宏觀大勢對公司所在行業的影響。
　　根據８月１０日工信部與國家通知，大家可以預測到未來國內物聯網、大資料、雲計算、人
工智慧、通信、電子商務等行業能在政策的支持下迎來另一個發展契機。這一消息對於互聯網、
通信行業的公司來說，可謂是非常利好的。
　　而現今互聯網科技公司發展中的業務屬雲計算，雲計算已成為互聯網科技公司新的利潤增長
點。據智研諮詢統計，２０１７年中國雲計算整體市場規模達到６７１﹒９億元，增速為約
３０﹒５７％，並高於全球平均水準。
　　根據中國產業資訊研究院整理的２０１７年中國大資料企業發展指數排行榜。以阿里巴巴、
騰訊、百度、攜程等網路科技公司為榜首。
　　大家知道雲計算、大資料、物聯網等都是未來發展熱潮，哪怎樣投資才能一網打盡，充分享
受互聯網發展的一杯羹呢？可能投資個別股票並不是最佳選擇，而且費時費力又很難選到個別優
秀的股票。那麼為可不投資買一些中國龍網概念ＥＴＦ呢？
　　以騰訊為例，港股的最小交易單位為１００股，假如騰訊目前報價約為３４５港元╱股的話
，買一手大概３４５００元，更何況還要購買其他互聯網科技股？以現在互聯網科技股的股價，
買ＥＴＦ對一般投資者來說可能比較方便及可分散風險，又能享受中國互聯網巨頭發展的成果。
　　其實現在有的中國龍網ＥＴＦ，每手３０００塊錢以內便能輕鬆跟蹤投資我國互聯網企業股
票走勢，且交易方式極為簡單，就像股票一樣在香港交易時段自由買賣。
《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管　蕭曉婷》

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