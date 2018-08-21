《股壇解碼－戴名》特朗普借力打力；楓葉教育風險浮現

《股壇解碼》美國總統特朗普對土耳其、伊朗和朝鮮的制裁行動，間接堵截中國在貿易戰時

期的入口來源，在新一輪中美貿易談判前夕，特朗普聲言加強制裁土耳其，無非是為了曲線向中

國施壓，令中國在談判中讓步。再看今年上半年中國、日本和歐洲對美國的貿易盈餘都有增加，

同時中國、日本和德國也在減持美債，這些數據更加讓特朗普不能退讓半步，如果貿易戰僵持下

去，相信最後會以新興市場貨幣崩潰作結尾。



＊南非難逃一劫＊



南非在１９９４年以大約１４００億美元的ＧＤＰ位居非洲第一，南非當時的ＧＤＰ是埃及

的２﹒７倍，尼日利亞２﹒９倍，但南非的ＧＤＰ到了２０１６年已經淪為非洲第三，被尼日利

亞和埃及超過。目前南非的失業率已超過了２７％，自１９９４年種族歧視終結之後的南非經濟

表現可謂江河日下，現在南非第三大黨經濟自由鬥士的政綱是國家無償收回所有土地重新分配，

礦業國有化，承諾全民免費教育和醫療，朝著土地革命的方向出發。參考津巴布韋的歷史，當時

在穆加貝統治時期就強硬推行土地革命，沒收並重新分配白人的土地。可惜黑人缺乏農場的管理

經驗，加上白人撤離，國家腐敗，最終這個非洲的糧倉經濟崩潰，貨幣嚴重貶值，如今的南非正

走上津巴布韋的舊路。



＊富翁落荒而逃＊



最近一則中國房地產相關的新聞比較吸引注意，內容是產權人因為打算定居國外，為加速處

置國內資產，決定將名下四合院降價出售，由原來定價１﹒６５億元直接降到１﹒２億元，降價

２５％，在當時人民幣還沒有開始快速貶值的環境下實在有點讓人費解，但今天看來並非無的放

矢，假設當初降價的２５％是人民幣預期的貶值幅度，按人民幣兌美元中間價６﹒２粗略計算，

中間價將會是７﹒７５，剛好回到兌港幣１算的位置，從這套四合院的位置可以看出主人的身份

不是一般的有錢人，而且國內目前仍然實行外匯管制，安排１﹒２億出境相信不是一般人能做到

。既然所謂的消息人士都覺得人民幣會大幅貶值，相信國內很快就會加息來壓制資本外流。傳聞

監管機構出台政策鼓勵（強制）銀行向中小微企低息放貸，可惜最後結果可能是好心做壞事，在

政策的指導下，銀行借貸給中小微企所賺取的息差較低，大大降低了銀行的借貸意欲，變相令中

小微企借錢難，不排除實體經濟會全面收縮，加上指導銀行不要抽貸，不用先還貸再續貸，看來

很多公司已是無力還貸，國內下半年的經濟狀況會比想像更差。



＊港股請君入甕＊



恆指上周四（１６日）在２６８７１點裂口低開後向上抽升，剛好符合預期的２７０００點

回調目標位置，參考期權和牛熊證的分布，這次恆指反彈的高位料在２８０３０點，然後將下試

２６４００點的位置，全年低位應該在２５７００點附近。港元的貨幣基礎主要由政府發行的紙

幣及硬幣、負債證明書、銀行總結餘和外匯基金票據及債券這四部分組成，一直以來外匯基金以

超過４萬億元的規模讓金管局引以為傲，「９７金融風暴」當年港府能慘勝不是策略有多利害，

索羅斯敗走亞洲完全是俄羅斯出現金融危機讓量子基金不得不把資金調回俄羅斯和美國所致，如

果當年港府要面對全球炒家的話，相信輸得一敗塗地的應該是香港政府，在當年況且如此，現在

面對全球量寬後的資金總量而言，區區４萬億元外匯儲備只是鳳毛麟角，眼看財金官員洋洋得意

地標榜外匯基金實力有多雄厚的時候，不知道是可喜還是可悲。

個股方面，光大國際（００２５７）賺錢供股，投資者及早離場。



＊股票簡評：楓葉教育政策風險高＊



楓葉教育（０１３１７）主要業務以「楓葉」品牌於中國經營國際學校和幼兒園，業務核心

是實行雙課程及雙文憑的高中教育，學校同時獲得中國和加拿大英屬哥倫比亞省教育部認證，高

中畢業生可同時獲授認可的加拿大英屬哥倫比亞省教育部高中文憑及中國高中文憑。集團成立於

１９９５年，目前總共有８３個校區，當中包括幼稚園到高中，由於楓葉教育提供的是差異化服

務，主要客戶群體以中產階級為主，強大的消費能力可以接受服務價格的提升，業績中看到連續

幾年的增長主來自增加學費和規模擴張帶動。由於教育行業擁有高定價權和消費升級的概念，在

市場過去的不斷追捧下，整個教育板塊都出現了價格虛高的情況，加上最近的民促法修定稿的發

報，為教育行業添上不明朗因素，當中包括對通過ＶＩＥ架構轉移利潤出境和集團化辦學的風控

政策，另外是中產家庭的海外資產轉移可能成為觸碰官方紅線的另一行為，而老闆的加籍華人身

份也不一定能為楓葉教育帶來經營上的方便。雖然行業前景亮麗，但面對的政策風險也比其他行

業為高，投資者現階段不宜沾手，可以考慮在２﹒８元以下投機性買入。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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