《運籌帷幄－梁業豪》認股權證對沖值與有效控股比率

《運籌帷幄》正股價格與認股權證價格相同的時候，若認股權證的引伸波幅較正股的２０天

歷史波幅為高，認股權證價格便屬偏貴；反之亦然。然而，雖其相關資產相同，不同認股價或尚

餘日數的認股權證的引伸波幅不能用作直接比較。在比較認股價和尚餘日數均相同的認股權證時

，引伸波幅較溢價率╱貼現率能反映出價格的平貴。對沖值顯示認股權證價格轉變相對於正股價

格移動的比例。認購股證的對沖值必為正數，位於０至＋１的範圍內。認沽股證的對沖值則必為

負數，位於－１至０的範圍內。對沖值的最大作用，在於用作對沖正股價格上升或下跌時的參考

。

有效控股比率的計算方式很簡單，為控股比率乘以對沖值的絕對值。舉個例說，若某認沽股

證的控股比率為４﹒８３，對沖值為－０﹒５４，有效控股比率便是４﹒８３ｘ０﹒５４＝

２﹒６１。顧名思義，有效控股比率較控股比率於顯示認股權證價格轉變相對於正股價格移動的

比例上，更有效率，讓投資者能更清楚自己於認股權證槓桿效應下所冒的風險。認股權證價格變

化常具啟示性，正股價格很多時會於方向上迅速跟隨。正股的所有認購股證的總成交金額明顯高

於所有認沽股證的總成交金額時，代表市場內買賣該正股的認購股證的意欲較盛。若認購股證價

格多向上，正股價格可短線看好。但若價格多向下，則無大啟示。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

