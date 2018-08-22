《套期保值》現貨金昨天（２１日）上升，升至兩星期高位，今早（２２日）亞洲時段在
１１９６美元徘徊。特朗普前私人律師科恩承認違反競選資金法罪名，前競選經理馬納福特亦就
「通俄門」事件被裁定罪名成立，料對特朗普政府前途蒙上陰影，在１１月８日美國中期大選前
，相信事件會繼續發酵，美股道指期貨今早急跌超過１００點。
筆者認為美元短期走弱，金價有支持，短期可上試１２０５美元。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
22/08/2018 10:26
《套期保值－蕭猷華》科恩認罪，金價反彈
《套期保值》現貨金昨天（２１日）上升，升至兩星期高位，今早（２２日）亞洲時段在
１１９６美元徘徊。特朗普前私人律師科恩承認違反競選資金法罪名，前競選經理馬納福特亦就
「通俄門」事件被裁定罪名成立，料對特朗普政府前途蒙上陰影，在１１月８日美國中期大選前
，相信事件會繼續發酵，美股道指期貨今早急跌超過１００點。
筆者認為美元短期走弱，金價有支持，短期可上試１２０５美元。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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