《台股攻略－馮偉明》台股今日反彈，攻上１０８００點

《台股攻略》台股今天升１２點，收１０８０４﹒２點，成交值為新台幣９７３﹒８７億元

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台股今日雖然有台積電領軍穩住電子股、金融股穩住大市，以及鋼鐵和紡織等傳產原物料股

有資金追捧，但由於買盤觀望美中貿易協商結果，大市成交不到千億元，創今年正常交易日新低

。電子股方面，台積電夾７奈米製程優勢，有望取得蘋果Ａ１３處理器訂單，今日升新台幣１元

；鴻海升新台幣０﹒７元，收復５日線；大立光有回吐，大跌２１０元，以新台幣４４９０元作

收。被動元件股今早持續震盪，國巨及華新科在平盤之下整理。金融股方面，台新金上攻，金融

股指數小漲。今日傳產股則由原物料股撐盤，紡織股升１﹒１９％；受惠聚酯原料價上升，遠東

新上攻創波段新高；造紙股強勢上漲１﹒５％，正隆、華紙、寶隆領軍上漲；鋼鐵股在中鋼帶領

下上漲，類股升０﹒９％。

預期台股短線維持震盪整理格局。國際局勢變數仍多，外資操作及成交量料將是大市重點。

若美中貿易戰出現轉機，短線有機會刺激台股表現，不過，若談判不如預期，則台股或會回試低

位再度築底。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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