《窩輪豪情－梁業豪》牛熊證的開市前時段

《窩輪豪情》任何於強制收回事件生效時間後完成的交易（稱為「強制收回事件後的交易」

）均會於強制收回事件發生當日，或最遲於強制收回事件發生當日後的首個交易日被取消。所有

於強制收回事件發生後，經自動對盤或非自動對盤完成的交易均會被取消。不過，非自動對盤的

交易如於強制收回事件生效時間或以前完成，但於生效時間後才被輸入第三代自動對盤及成交系

統，有關的交易將不會被取消。

香港股份證券會以第三代自動對盤及成交系統時間（時時：分分：秒秒）作為強制收回事件

生效時間，而恆生指數則會以指數計算錄取時段（時時：分分：秒秒）（恆生指數由恆生指數有

限公司每１５秒更新）作為強制收回事件生效時間。強制收回事件後的交易將會根據相關的強制

收回事件生效時間而被取消。

若強制收回事件發生於開市前時段，所有於對盤時段經競價對盤完成的牛熊證交不會被取消

。此外，所有於計算最終參考平衡價格後（即於對盤時段完結時）才完成的非自動對盤交易，均

不獲承認。若強制收回事件發生於持續交易時段，所有於強制收回事件發生後，經自動對盤或非

自動對盤完成的交易，將會被取消。最後，於發生強制收回事件後，交易所會於強制收回事件發

生當日６：３０ｐｍ前，發放一個載有需要被取消之成交的交易資料檔案予有關的交易所參與者

。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

