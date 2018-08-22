《談國論企－黎偉成》工業用電旺盛促７月份產電快增

《談國論企》中國的電力生產於２０１８年７月份基本繼續保持較快增長，使１－７月份累

計之數高於上年同期，惹人注目的其中重要因由乃工業用電需求旺盛，配合煤炭的進口同期大幅

增加肯定對由特朗普主動掀起的美國對華貿易戰的一個十分重大的間接的強大回應。



＊須注意溫室效應由南至中移上東北＊



來自中國國家統計局的《２０１８年７月份能源供給形勢總體平穩》報告，中國的電、煤保

持強勁需求，暫時未有受到美國對華貿戰的明顯影響或衝擊，意味中國的實體經濟現下尚可以穩

中求進的發展：

先談（甲）電力生產，《報告》認為繼續較快增長之因，最重要的當然是（１）「工業用電

需求旺盛」，此為２０１８年前７個月的數據，正正是特朗普於３月伊始單邊地對華輸美指定商

品加徵關稅的保護主義措施，至７月６日終於落實「開戰」凡４個月期內的變異，而「需求旺盛

」者，仍然是工業用電，也就是中方對美方所掀貿易戰的一個很強烈的經濟回應，因工業企業肯

定不可能加快生產和匆匆付運的「好時機」。但我相信貿戰始終會對中美雙方和各自的經貿都有

負面的影響。

同樣重要的是（２）「全國平均氣溫較常年同期偏高攝氏１度」，最大問題是《報告》今年

所指的是「甘肅、湖北、吉林、遼寧、山東等多發極端高溫」所致，而２０１７年同期則為「上

海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東」等，我之解讀為偏高的氣溫已不僅僅是由華南移至

華東、華東，更推至東北等地，是之為地球溫室效應惡化也。

再看具體資料，發電量於２０１８年７月份達６４００﹒２億千瓦時的同比增長５﹒７％，

即使比２０１７年同期６０４７﹒４億千瓦時的８﹒６％升幅低２﹒９個百分點，但是月的日均

發電量２０６﹒５億千瓦時，比對上一個月的１８５億千瓦時增產２１﹒５億千瓦時；而

２０１８年１－７月份累計之數的升幅７﹒８％，比２０１７年同期多增１個百分點，是重要之

處。

至於（乙）煤的供、求關係，亦有頗大的變化：即使（Ｉ）原煤的產量於２０１８年７月分

同比減少２％，不僅比６月份僅增１﹒７％為低，更較上年同期所增８﹒５％要遜色得多，亦拖

慢２０１８年１－７月份產量累計１９﹒８億噸的升幅至３﹒４％。



＊煤價下跌使進口大增而自產減少合理＊



但此情不足以憂，乃因（ＩＩ）煤炭進口大幅增加，並於２０１８年７月份達２，９０１萬

噸同比增長４９﹒１％，相對於６月份２，５４７萬噸增加３５４萬噸或１８﹒５％，扭轉

２０１７年同期的１９４６萬噸而減８﹒２％之況。相信是與價格平穩回落的影響：奏皇島

５５００大卡煤炭綜合交易價於７月份底時每噸達５７６元，比６月底低１２元，而上年同期環

比則增２３元；５０００大卡煤炭綜合交易價於７月份底時每噸達５２７元，比６月底低２０元

，而上年同期環比則增２０元；４５００大卡煤炭綜合交易價於７月份底時每噸達４５９元，比

６月底低２１元，而上年同期環比則增３１元，低價進口，總比自產要便宜。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

