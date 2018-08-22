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即市新聞

22/08/2018 17:35

《外匯達仁－盧楚仁》美元去向要關注４大焦點

　　《外匯達仁》上星期美匯指數借助土耳其里拉大跌，而衝上９６﹒９８４的１３個月高位，
及後受美國總統特朗普批評聯儲局主席鮑威爾的言論而連跌４日，很多投資者非常關心美元升勢
是否已經告一段落？在基本因素方面，美元去向要關注以下四大事項。
　
＊第一：中美貿易戰＊

　　過去中美貿易戰惡化，令資金流入美元避險，若果這兩天中美貿易談判有轉機，當然會令美
元受壓。問題關鍵是這次中美貿易談判是低級別的副部長會談，不可能有甚麼結果，就算有突破
性進展，也不排除特朗普像之前也可以反口不認。而且美國中期選舉在即，特朗普借助今次中美
貿易戰聲威大振，令他民望節節上升，估計他不會就此休戰而讓選票流失。
　
＊第二：土耳其危機＊

　　土耳其總統埃爾多安強硬回應美方，不會釋放美籍牧師，估計特朗普會很快宣布新一輪對土
耳其的制裁，到時候不排除會再掀起新一輪土耳其里拉貶值危機。

＊第三：聯儲局貨幣政策＊

　　特朗普再次高調批評鮑威爾的漸進加息，令美國經濟可能受到影響。但如果鮑威爾聽從特朗
普意思暫停加息，那麼對美元定必非常不利。但這個可能性極低，因為眾所周知聯儲局是獨立運
作，不受任何政治壓力所影響。若特朗普炮轟之後，而能夠令到聯儲局改變貨幣政策，那麼聯儲
局便沒有公信力。故相信鮑威爾會在後天的世界央行年會中，繼續發表漸進加息的鷹派言論。
　
＊第四：特朗普的指控＊

　　特朗普繼通俄門及妨礙司法公正的指控後，昨日他的前私人律師科恩，承認了違反競選財務
法，指特朗普要他向兩名女子支付暗口費以免影響２０１６年的總統大選。相關消息令美元一度
急跌，若相關案情對特朗普進一步不利的話，定必對美元造成致命打擊。

　　綜觀而言，貿易戰及新興市場貨幣危機下，不輕易在短期內結束，鮑威爾繼續漸進加息都兌
美元後市有利。只有特朗普的指控對美元不利。在技術分析而言，美匯指數短線下方支持位在
９４﹒９９，一旦突破的話，便可能下試另一支持位９４﹒６４然後打底回升，重上９５﹒７３
至９６水平。《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

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