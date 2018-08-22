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即市新聞

22/08/2018 15:14

《美元走勢－羅明立》歐央鴿派作風中線利淡，歐元１﹒１６可沽

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒５０　　　１１０﹒０３　　　１１０﹒４０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５８２　　　１﹒１５６１　　　１﹒１５６６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９１５　　　１﹒２８９７　　　１﹒２９００
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８４８　　　０﹒９８３７　　　０﹒９８４７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９８　　　７﹒８４７９　　　７﹒８４８４

　　《美元走勢》美國季度消費數據理想，加上中美貿易衝突氣氛緩和，美國三大指數收市上升
。不過，美國總統前私人律師科恩就逃稅，銀行欺詐及違反競選法的資金行為認罪，並暗示特朗
普知情，事件影響特朗普的聲譽，甚至可能被彈劾，不利保守黨於美國中期選舉的表現。
　
＊特負面政治消息削美元信心＊
　
　　受到這消息影響，美匯指數進一步跌至９５邊緣，基本面仍然利好美元，但特朗普對加息的
立場及現時涉及政治負面消息打擊，削弱投資者對美元的信心，短線後市會較反覆。不過，美匯
及歐元現時都十分接近５０天線，仍建議考慮造多美元。
　
＊鴿派作風不利歐元中線走勢＊
　
　　調查顯示，歐洲央行購買債券的計畫很可能將於１２月結束。另外，經濟學家預計今明兩年
歐元區每個季度的環比經濟增長率為０﹒４％－０﹒５％，預測經濟增速範圍為０﹒３％－
０﹒６％，預計今明兩年的ＧＤＰ增長為２﹒１％及１﹒８％。目前普遍分析師認為，歐洲央行
在２０１９年第三季上調利率，並於第四季再上調一次。美元短線受壓下挫，支持歐元反彈，不
過歐洲央行維持鴿派作風，不利歐元中線走勢。建議投資者於１﹒１６沽出歐元，目標１﹒１５
，以１﹒１６５０為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１５９０　　　１﹒１４４０　　　１﹒１６４０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２９４０　　　１﹒２８００　　　１﹒２３００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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