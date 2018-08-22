《美元走勢－羅明立》歐央鴿派作風中線利淡，歐元１﹒１６可沽

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒５０ １１０﹒０３ １１０﹒４０

歐元╱美元 １﹒１５８２ １﹒１５６１ １﹒１５６６

英鎊╱美元 １﹒２９１５ １﹒２８９７ １﹒２９００

美元╱瑞郎 ０﹒９８４８ ０﹒９８３７ ０﹒９８４７

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８４７９ ７﹒８４８４



《美元走勢》美國季度消費數據理想，加上中美貿易衝突氣氛緩和，美國三大指數收市上升

。不過，美國總統前私人律師科恩就逃稅，銀行欺詐及違反競選法的資金行為認罪，並暗示特朗

普知情，事件影響特朗普的聲譽，甚至可能被彈劾，不利保守黨於美國中期選舉的表現。



＊特負面政治消息削美元信心＊



受到這消息影響，美匯指數進一步跌至９５邊緣，基本面仍然利好美元，但特朗普對加息的

立場及現時涉及政治負面消息打擊，削弱投資者對美元的信心，短線後市會較反覆。不過，美匯

及歐元現時都十分接近５０天線，仍建議考慮造多美元。



＊鴿派作風不利歐元中線走勢＊



調查顯示，歐洲央行購買債券的計畫很可能將於１２月結束。另外，經濟學家預計今明兩年

歐元區每個季度的環比經濟增長率為０﹒４％－０﹒５％，預測經濟增速範圍為０﹒３％－

０﹒６％，預計今明兩年的ＧＤＰ增長為２﹒１％及１﹒８％。目前普遍分析師認為，歐洲央行

在２０１９年第三季上調利率，並於第四季再上調一次。美元短線受壓下挫，支持歐元反彈，不

過歐洲央行維持鴿派作風，不利歐元中線走勢。建議投資者於１﹒１６沽出歐元，目標１﹒１５

，以１﹒１６５０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１５９０ １﹒１４４０ １﹒１６４０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２９４０ １﹒２８００ １﹒２３００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

