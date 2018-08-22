《匯海澤言－葉澤恆》中美重大貿易談判宜審慎，候高沽歐元

《匯海澤言》美國總統特朗普五月曾指示，研究是否向入口汽車和零部件加徵關稅，但威脅

似乎暫時緩和，主因與歐洲、墨西哥等貿易協定的談判有進展，以及業界強烈反對。商務部長羅

斯表示，收到非常多美國和全球汽車業界反對意見書，形容頁數達數萬億。他提及法例容許有

２７０天完成報告，意味最終限期是明年。美國車廠在目前情況下，已經大力向白宮游說，盡可

能避免增車汽車關稅。即使要加，亦應該豁免現時已在墨西哥建立的廠房。在欠缺金主的支持下

，特朗普有機會在汽車關稅問題上作讓步。



＊英國與歐盟未來數月將不間斷談判，以免出現硬脫歐＊



英國和歐盟未能趕及１０月歐盟峰會前達成最終脫歐協議的機會增加，令雙方同意往後會不

間斷談判。歐盟一方表示，須於１１月初前達成協議。時間在１１月初前達成協議的原因在於，

歐盟成員國和歐洲議會才能有足夠時間討論是否接納最終協議。英國保守黨下月底的年會及歐盟

下月的非正式會議都是影響談判的關鍵。時間越拖越長的情況下，英國與歐盟未必可能趕及在

１０月達成協議，甚至連１１月初亦可能未必有協議下，反而令歐盟方面可能急起來。至於英國

方面，若遲遲未能達成協議，當然對英國經濟亦非好事。因此，建議投資者仍採取高沽英鎊的策

略，１﹒２９以上沽，目標１﹒２７及１﹒２５，升穿１﹒３０５０止蝕。



＊歐元急升後沽壓或漸增，候高沽歐元＊



受到特朗普的講話影響，非美元貨幣全線上升，歐元兌美元昨日（２１日）一度升穿

１﹒１６水平，令投資者基本上已把大部分歐元空倉平盤。但實際上，意大利下月需要通過預算

案，若未能把預算赤字佔ＧＤＰ的比率控制於３％以下，有機會被下調評級，令歐洲央行暫停購

買當地國債，刺激債息急升，對當地及歐洲經濟可能帶來衝擊。投資者可考慮於１﹒１５７５以

上，甚至於１﹒１６以上逐步沽歐元，首個目標１﹒１５，升穿１﹒１６５０止蝕。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

