《廣匯論勢－鄭廣復》美匯早已進入下跌周期

《廣匯論勢》本周焦點或集中在周末的Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ央行年會及周四

（２３日）凌晨聯儲局公布貨幣政策會議記錄。此外，歐元區主要經濟體及美國將會公布８月份

ＰＭＩ，預料數據反映區內製造業及服務業維持擴張；周五（２４日）德國公布第二季

ＧＤＰ修訂值，而日本則公布７月份消費者物價指數，以上事件及數據或將市場視線從特朗普及

美、中貿易戰暫時轉移，影響力亦不容忽視。

較重磅的美國經濟數據相信是周五公布的７月份耐用品訂單，市場估計整體訂單按月下跌

０﹒５％，差過６月份的增長０﹒８％，核心耐用品訂單按月升幅則預期由０﹒２％擴大至

０﹒５％。然而，扣除國防訂單後升幅料由１﹒３％降至０﹒８％。此外，本周美國亦有新屋及

現貨房屋銷售數據，雖然市場預期７月份新屋銷售按月增加２﹒４％至６５﹒１萬宗，現貨房屋

銷售亦按月增加０﹒６％至５４４萬宗，但仍須注意，在聯儲局傾向進一步加息的情況下，房地

產銷情或受影響。



＊倘撤換鮑威爾反增風險＊



特朗普再度抨擊聯儲局的加息政策，沒有配合其推行的刺激經濟措施，更表示看錯了聯儲局

主席鮑威爾，表明若聯儲局繼續加息，他就會繼續作出批評，這暗示特朗普不會因此而撤換聯儲

局主席。當然，特朗普可以這樣做，基本上，自他上任以大多數政策皆以行政命令推行，而非經

由國會通過，這就完全地反映了他是個獨裁者。不過，現時距離１１月中期選不到三個月，此刻

撤換聯儲局主席可能對他不利－－干預聯儲局的獨立性。再者，聯儲局的貨幣政策是根據通脹情

況及整體經濟表現進行調整，即使換人，新的聯儲局主席是否無須看基本面，而是單純地配合特

朗普的政策，去決定貨幣政策方向？

另一方面，美、中將於本周稍後再次展開貿易談判，但筆者對結果不感樂觀，因為所謂達成

協議就是中國全面讓步，目前來看根本不可能。然而，現時市場傾向「先行反映，再作修正」，

在主要貨幣兌美元上周持續大跌後，相關消息成為市場拋售美元獲利，又或短暫追沽美元的藉口

。歐元兌美元上周三（１５日）低見１﹒１３０１後呈長尾十字星形態，其後連升三日，昨天

（２１日）在歐洲開市前高見１﹒１５４２，暫時受制２０日ＳＭＡ（１﹒１５４３）；英鎊兌

美元上周三低見１﹒２６６２後雖仍維持陰燭收市，但上周三開始回升，昨天在歐洲開市前高見

１﹒２８４４。



＊金價短期受制１２００＊



從江恩正方形觀察，歐元兌美元上周低位１﹒１３０１，略為跌穿位於水平角的

１﹒１３４０，昨天歐洲市前的高位１﹒１５４３則略為升破４５度角的１﹒１５４０，如可突

破該位，則匯價短期可望挑戰１﹒１７４０，否則料處於１﹒１３４０至１﹒１５４０之間上落

。英鎊兌美元上周低位１﹒２６６２略為跌穿江恩正方形２７０度角的１﹒２６８７，短期以位

於水平角的１﹒２９８７為主要阻力。要注意，金價上周低見１１６０美元後亦持續反彈，這反

映美元短期走弱的機會較大，若然金價在周線圖收高於１２１３﹒９美元，美元轉跌的可能性極

高，理由是金價自今年３月２３日當周以來，從未在周線圖出現收市價高於前陰燭頂的形態，故

金價若在周線圖突破１２１３﹒９美元收市，不排除展開強力反彈浪，惟目前仍然傾向在

１１４０至１２００美元上落。

美匯指數上周高見９６﹒９８後持續回落，昨天在歐洲開市前已跌至９５﹒４４美元，上周

高位已略為超過２０１７年１月份高位１０３﹒８２至今年２月份低位８８﹒２５跌浪的５０％

反彈位９６﹒０４，故技術上已滿足了重拾跌浪（或調整浪）的條件。從月線圖觀察，美匯指數

自１９９２年９月低見７８﹒１９後展開上升周期，２００１年７月高見１２１﹒０２後結束並

轉入下跌周期，以底對頂計算，上一個上升周期是從２００８年３月份低位７０﹒７０起步，直

至２０１７年１月份最高１０３﹒８２結束，運行月數與１９９２年展開的上升周期相同，故筆

者仍然相信，美匯指數已於２０１７年１月周期性觸頂並已進入下跌周期。



＊美匯指數六年後才見底＊



若參考１９８４年及２００１年的下跌周期，美匯指數將於２０２４年８月或之前見底，假

如特朗普可以連任，就是在他換屆前出現。換言之，美匯指數在特朗普當政時將會走弱，主要理

由是特朗普既然要美國在貿易上得好處，以及重振美國的製造業，而且明顯對聯儲局加息表示不

滿，難道他會容許美元匯價持續走強嗎？況且，目前已非只有聯儲局在加息，加拿大央行及英倫

銀行已先後加息，隨後歐洲央行亦將於９月底將每月購債規模減半至１５０億歐元，並在今年底

結束，甚或在明年中開始加息，削弱美元的息差優勢。

此外，在美國經濟已重返正軌後，特朗普採取激進的減稅及財赤政策刺激經濟措施，令美國

第二季ＧＤＰ增長率大幅向上修訂至４﹒１％，但人為製造的高增長率必難維持，當明年美國

ＧＤＰ增長率因減稅效應消失而放緩時，美元的沽壓將會增加。現時歐元與英鎊匯價萎靡不振主

要是受到歐洲政局不明朗所影響，此外，美國亦對歐盟加徵關稅，在此情況下，負面消息難道不

是歐洲貨幣當局所希望的？《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

