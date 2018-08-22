《股林淘金－林家亨》港股短線反彈，九金十銀利車股

《股林淘金》里拉匯價於早前兌美元低見７﹒２４，創下歷史新低後，近期已經有回穩的跡

象。美國債息前日回落，３０年期債券息率跌回３厘之下，是一個月以來的低位，加上人民幣在

中國央行入市干預下由低位反彈近１０００點子，除了令新興市場的股市反彈外，亦有利美股繼

續上衝。



＊分注吼藍籌及電力股＊



美股標普指數及細價股指數昨晚（２１日）繼續上升並且創出新高，估計今天（２２日）港

股能升回十天移動平均線大約２７８４０附近或以上，但要提防明天（２３日）美國將就新一輪

的中國貨品加徵關稅負面影響，及中美貿易談判膠著狀態，並無進展的狀況所拖，另外港股部分

股份的業績受制於高基數，人民幣貶值等不利因素，令業績低於市場預期，再加上中美質易磨擦

，內地房地產市場調控等因素將於下半年持續困擾股市，筆者建議投資者應選擇一些比較穩定的

電力股、藍籌股分注吸納，作中長線投資之用。



＊九金十銀利好汽車股＊



近期由於中美貿易戰持續升溫，而汽車板塊又是受到直接影響的行業之一，加上２０１７年

高基數的效應下，令本年大部分汽車股的股價大跌，但經過上半年的調整後，部分汽車股的估值

已經變得吸引。另外，據中國汽車工業協會統計顯示，中國汽車產銷量分別為１４０５﹒７７萬

輛和１４０６﹒６５萬輛，同比增長４﹒１５％和５﹒５７％，雖然與上年同期相比，產銷增速

呈一定回落，但仍保持穩定增長。而且在傳統九金十銀的季節中，汽車股的銷量有望回升。



＊華晨中國前景續看好＊



個股方面，除了藍籌車股吉利（００１７５）外，投資者亦可留意華晨中國（０１１１４）

亦是另一隻可留意的汽車股，集團於２０１７年全年為４３﹒８億元人民幣，同比增幅

１８﹒８％。期內，營業額上升３﹒５％至５３﹒０億元人民幣，毛利率亦增加０﹒２％至

３﹒５％。近期股價大跌是由於早前有報道指出中國將容許寶馬增持其中國合資公司華晨寶馬，

由目前佔一半權益，增加到７５％或以上，意味著華晨中國在華晨寶馬的持股量將會大降，但集

團管理層已經立即否認，而且即使相關政策於未來出台，華晨寶馬對華晨的盈利貢獻巨大，相信

即使寶馬有興趣增持，華晨亦不會以低價出售，筆者相信近期股價大跌已反映相關不利因素，故

續看好華晨前景，投資者可以留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

