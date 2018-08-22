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即市新聞

22/08/2018 10:54

《投資智慧－鄧聲興》石藥（０１０９３）股價調整，提供入市機會

　　《投資智慧》石藥（０１０９３）中期業績對辦，截至６月底止，上半年純利按年升達
４１﹒１％至１８﹒５３億。期內，營業額１０７﹒８７億元，按年升４９﹒８％，主要受惠於
銷售模式改變為直接銷售，帶動收入增長。成藥業務仍為集團主要的增長動力，銷售收入約達
８１﹒８２億元，按年增長５５﹒２％。其中，創新藥產品增長６５﹒３％至４８﹒７４億，普
藥產品實現銷售收入升４２﹒３％至３３﹒０７億。
　
　　集團的創新藥業務增幅明顯較普藥產品增幅更強，其創新藥集中於心血管與腫瘤藥物，具較
高毛利，帶動毛利同比增長６７﹒１％至６８﹒９１億，毛利率改善６﹒６個百分點至
６３﹒９％。腫瘤科藥物組合逐漸成為主要增長動力，重磅級產品「克艾力」（注射用紫杉醇
（白蛋白結合型））已於今年３月推出市場，銷售額達８６００萬，而核心腫瘤用藥多美素和津
優力亦可維持高速增長，分別同比增長８０﹒７％和１１３﹒８％，相較於三生製藥
（０１５３０）旗下產品益賽普上半年銷售僅增０﹒９％，反映石藥創新藥產品備受市場推崇。
　
　　石藥的創新藥業務佔總收入的４５％，隨著更多產品通過生物等效性試驗，相信腫瘤科藥物
將進一步成為公司的主要業務，公司整體產品組合仍有提升空間。強勁的產品組合及未來將推出
的新產品都有助支撐高增長，故可預期較高估值。在近日行業不確定性下，股價調整為投資者帶
來入市機會。《香港股票分析師協會主席　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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