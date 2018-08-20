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即市新聞

20/08/2018 10:58

《權證紅盤－朱紅》市場忽然瀰漫悲觀情緒？

　　《權證紅盤》是市場近期忽然瀰漫悲觀情緒？還是原來有跡可尋？記得前輩朋友分享過：在
股市中賺錢的，永遠是一小撮人，只有時時反省自己，遠離人群，從錯誤中學習，才會不斷進步

　
　　記得筆者在今年１月２６日稿內開始提醒大家注意風險：「現時港股在歷史高位運行，不少
投資者開始擔心後市能否繼續上升。筆者認為如果投資者擔心的話，可以選擇沽出部分已有利潤
的股票，這樣可以釋放鎖在股票裏的資金。如果繼續看好後市，適宜將利潤的部分放入認購證裏
。這樣一來，既然能鎖定股票利潤，又可達到運用少量資金，通過槓桿效應，仍然享受升市帶來
的投資機會」。
　
　　然後筆者又在２月１４日的文稿裏又提出：「如果投資者不放心後市走勢，可以選擇在有利
潤的情況下，或者趁股市反彈時，減少手上的持貨。現在大家都不敢斷定，上周的環球金融震盪
是短線的正常調整，還是長線跌市之始。但無論如何，如果對後市有憂慮時，增持現金是可以考
慮的」。
　
　　上周不少人仍然期待恆指會重返２９０００點水平，但變化永遠比預期快，恆指狠狠下跌了
１８５７點（６﹒５％），上周低位２６８７１點（對比前周高位２８７２８點）；對比今年
１月的高位３３４８４點，就下跌了６３８４點（１９％），形成一浪低於一浪的走勢，亦令不
少人跌了眼鏡。
　
　　近期一旦中期業績遜於市場預期，基金就毫不猶疑的沽貨離場，上周市場的資金輪流從之前
的強勢股流出，當中包括：教育股、科網股、醫藥股，該類股份的單日跌幅達到２０－３０％，
就連科網股龍頭騰訊（００７００）也曾跌至一年新低３１９元。
　
　　在跌市中，首先要檢視手上持倉情況，再衡量一下，那些可以留，那些該走，保存實力，才
能戰鬥到最後。市況變化快，該走的、該止損的，要毫不猶疑，刻不容緩。然後，嚴格控制入市
的資金，現在還不是長線持有的時機，應該以短線為主，有利潤時，要果斷止賺，不要貪心；同
樣道理，如果一旦看錯方向，更要勇敢止損。
　
　　上周恆指反彈力弱，如果看淡恆指，可留意恆指認沽證２６６６２，行使價２６０００，
２０１９年２月到期，實際槓桿約８倍。《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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