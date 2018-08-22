《缸邊嫺談－黃惠嫺》康師傅為迎消費需求高端化，產品升級收入增

《缸邊嫺談》內地的消費力及消費人口結構隨著收入增加及教育水平的提升而不斷提升及升

級。消費升級潮已出現，為迎合消費者的口味及需求，消費需求高端化及健康化的趨勢，康師傅

（００３２２）持續將產品升級，高端方便麵持續主打以「少添加、濃郁、美味、健康、營養」

為訴求的熬制高湯系列，並推出多種新口味及新規格，並以健康美味新潮的理念獲得消費者認可

，整體銷量實現倍增。截至２０１８年３月３１日止的３個月，佔方便麵收入５１﹒３％的碗裝

方便麵收入同比增長６﹒９％至３２﹒３９億元，而佔方便麵收入３７﹒９％的高端麵收入同比

增長１６﹒７％至２３﹒９２億元。



＊中國首季方便麵市場續回暖＊



方便麵在國內的產銷量近年已在低位中復甦，去年的銷售額更由約８００億元人民幣回升至

８４１億元人民幣。２０１８年第一季度中國方便麵市場延續回暖，整體銷售量同比增長

７﹒５％，銷售額同比增長１１﹒９％。方便麵市場的銷售額增長較銷售量快，證明有能力加價

將成本轉嫁至消費者身上，令集團今年第一季方便麵的毛利率可提升２﹒５２個百分點。而今年

第一季度康師傅方便麵銷售量市佔４４﹒４％，銷售額市佔４９﹒９％，市佔趨勢保持穩定，繼

續居市場第一位，證明集團捕捉市場走勢正確，優化方便麵產品的結構，高端麵的收入增長快同

時帶動集團的收入加快增長。

未來繼續有兩大因素支撐方便麵消費增長，一是增加非戶藉人口在城市落戶，二是個稅起徵

點提高。兩大因素均有助提升消費增加。有助提升快速消費品如方便麵及飲料的銷售。



＊重整資產提升效率減輕支出＊



集團將繼續推進供應鏈配置合理化、經銷商布局合理化、組織設計與費用合理化三個合理化

改革，將速食麵改革經驗推廣到飲品業務。另外，去年集團成功開展供給側改革，通過輕資產與

資產活化、組織扁平化等方式，節約資本支出、提升產能利用率、優化自由現金流。



去年集團已出售多個資產，包括２０１７年２月，康師傅以２﹒１６億元的價格將一處廠房

及配套設施出售，出售將產生６０００萬元的淨收入，所得款項將提高其現金儲備。同年７月，

康師傅又出售旗下５家飲料生產工廠給上游合作方。第一季度集團推動資產活化初具成效錄得收

益４﹒２億人民幣，亦對低效高耗機器設備加速汰換，提高生產效能。其中，方便麵事業計提減

值２﹒４８億人民幣，飲品事業減值２﹒８７億人民幣。若不含上述資產活化收益及機器設備減

值損失，第一季度集團ＥＢＩＴＤＡ同比上升１２﹒０１％至１９﹒４１億人民幣，

ＥＢＩＴＤＡ率同比上升０﹒７１個百分點至１２﹒９１％。雖然出售資產的費用支出及減值短

期會對利潤有影響，但長遠而言，可改善集團的營運效率、盈利及股本回報率。



＊產品高端化提高加價能力＊



雖然消費升級及多變的消費需求、高企的原物料價格、渠道碎片化趨勢仍為集團發展帶來一

定挑戰。但相信在市場回暖，而康師傅將產品高端化下，可進一步提升集團兩大產品於市場上的

地位，從而提升其加價的能力及收入。投資者可考慮於１４﹒５元附近的水平增持或吸納，目標

價為港幣１６﹒８８元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

